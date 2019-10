Popradská nemocnica odštartovala projekt za 8,7 mil. eur

dnes 12:01 -

POPRAD 17. októbra (SITA) – Popradská nemocnica sa pustila do realizácie veľkého projektu v hodnote takmer 8,7 miliónov eur, jeho prvou časťou je rekonštrukcia a prístavba centrálneho príjmu, s ktorou sa už začalo. Deväťdesiat percent oprávnených výdavkov pokryje nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu, zvyšných desať percent tvoria vlastné zdroje nemocnice. V rámci projektu zameraného na zvýšenie produktivity a efektívnosti nemocnica investuje aj do materiálno-technického zabezpečenia. Nové moderné vybavenie by mali dostať novorodenecké a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, obe tiež čaká prestavba, informovala o tom agentúru SITA hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda.

Rekonštrukcia a prístavba centrálneho príjmu spolu s novým vybavením zdravotníckou technológiou bude podľa nemocnice v súlade s koncepciou Ministerstva zdravotníctva SR o budovaní urgentných príjmov druhého typu na Slovensku. „Realizácia sa už začala a prináša so sebou prvé obmedzenia pri parkovaní v areáli a následne aj pri pohybe v nemocnici,“ upozornila Galajda. Na urgentný príjem pribudne najmä pojazdné RTG C-rameno, USG prístroj, ale napríklad aj lôžka a zákrokové stoly, ekg prístroje, defibrilátory či monitory vitálnych funkcií.

Jednou z etáp projektu bude aj prestavba gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ktoré bude vybavené novou zdravotníckou technikou. Podľa nemocnice pôjde o kompletné vybavenie pôrodných boxov a sekčnej sály, ako sú pôrodné postele, operačné lampy, mobilný operačný stôl pre sekčnú sálu, anesteziologický prístroj, elektrokoaguláciu, či kardiotokografy. Nemocnica už vyhlásila aj verejné obstarávanie za účelom dodávky spomínaného vybavenia, celková odhadovaná hodnota predstavuje takmer 410 tisíc eur.

Prestavba čaká aj novorodenecké oddelenie, tam sa počíta s kúpou nového USG prístroja, transportného RTG, pribudnú aj inkubátory a prístroje pre umelú pľúcnu ventiláciu. Celková odhadovaná hodnota predstavuje podľa nemocnice viac ako 1 milión eur, aj v tomto prípade už bolo vyhlásené verejné obstarávanie.

Cieľom rekonštrukcie oddelení je rozšírenie a skvalitnenie spektra poskytovanej zdravotnej starostlivosti a následné zvýšenie komfortu hospitalizovaných pacientov. „Okrem týchto troch oddelení projekt pozostáva aj z nadstavby vzduchotechniky nad strechou komplementu a prístavby dvoch výťahov v smere od nákupného strediska Slovenka,“ uviedla hovorkyňa nemocnice. Tie majú podľa jej slov zvýšiť prepravnú kapacitu.

Nemocnica v Poprade bola otvorená v roku 1974. Okrem základných oddelení boli otvorené aj nové oddelenia, ktoré doposiaľ v rámci okresu neexistovali. Dňa 31. augusta 2002 bola preklasifikovaná na nemocnicu s poliklinikou III. typu. V roku 2005 bola rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR založená obchodná spoločnosť Nemocnica Poprad, a. s.