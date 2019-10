EK prikázala firme Broadcom zmeniť zmluvy so zákazníkmi, ktoré obsahujú prvky exkluzivity

dnes 14:46 -

Európska komisia (EK) prikázala americkému výrobcovi čipov Broadcom, aby zmenil zmluvy so šiestimi kľúčovými partnermi, ktoré podľa jej názoru obsahujú podmienky exkluzivity, čo porušuje pravidlá o hospodárskej súťaži. Prešetrovanie, či Broadcom ako vedúci globálny dodávateľ čipov pre televízne set-top boxy a modemy zahrnul podmienky exkluzivity do zmlúv so šiestimi výrobcami týchto zariadení, EK začala v júni.

Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová uviedla, že jej úrad má "silné náznaky", že Broadcom "uplatňuje protikonkurenčné praktiky". Prešetrovanie zo strany EK sa ešte neskončilo, ale Vestagerová požiadala, aby firma zmenila zmluvy na základe predbežných zistení. Broadcom musí žiadosti vyhovieť do 30 dní.

Americká firma vo vyhlásení uviedla, že podľa jej názoru zmluvy neobmedzujú možnosť výberu zo strany jej zákazníkov. "Máme v úmysle odvolať sa proti rozhodnutiu EK na európskom súde, ale medzitým príkaz Európskej komisie splníme," uviedla firma.