Názory ekonóma, ktorý prešiel do sveta technológií

Zdroj: conversableeconomist

Foto: YT/PPC;Room for Discussion

dnes 0:10 -

O vysokom objeme obchodovania na finančných trhoch

Obchoduje sa čoraz viac, než by sme mali podľa akékoľvek primeraného modelu. Súčasťou toho je, že ľudia majú skutočne rozdielne názory. Nemusia považovať názor inej osoby za dôveryhodný. Nemusíme mať súhlas, aby sme nesúhlasili. Alebo naopak. Nedostaneme sa k modelu, v ktorom je úplná zhoda. Túto oblasť som pred niekoľkými rokmi študoval a zistil som, že každý má iný model. Na jednom modeli sa nemôžeme zhodnúť. Ak s modelom nesúhlasíme, nezískame uniformitu. Mimochodom, prečo vôbec obchodovať? Nemali by ste obchodovať. Berieme to rovnako ako empirický fakt.

O závisti

Ľudia chcú vidieť, čo robia miliardári, kam chodia, ako sa obliekajú a všetky podobné veci. Ale nemyslím si, že je to závisť. Typický človek nezávidí miliardárom, ale svojmu susedovi. Osobne poznám niekoľko miliardárov a stojí to celkom veľa, aby ste boli miliardárom v tom zmysle, že nemôžete chodiť na verejnosť. Možno potrebujete ochranku. Výlety sú veľkým záväzkom kvôli ľuďom, ktorí musia byť o nich informovaní. Myslím si, že je oveľa lepšie byť len polovičným miliardárom, než miliardárom. Ani miliardári si navzájom nezávidia, aspoň nie v sektore technológií. Existuje tu určitá hierarchia. Ale možno vo financiách a na Wall Street je to iné, je tam iná motivácia ako čo vidíme na západnom pobreží.

O cenách učebníc

Sú mimoriadne drahé, a naozaj by som si želal, aby ich ceny boli nižšie, pretože, samozrejme, ide o problém tovaru dlhodobej spotreby. Keďže máte čoraz väčšiu konkurenciu z predchádzajúcich vydaní, každá nová verzia sa musí výrazne odlišovať od starej verzie, aby sa podporil cenový model. Ale je to čoraz ťažšie a ťažšie. Raz mi môj priateľ na túto tému povedal: „mať dobrú učebnicu je ako zobrať si veľmi bohatého človeka, ktorý sa ti ale už vôbec nepáči.“







O čítaní odbornej literatúry

Ak si vezmete do rúk literatúru, začnete sa pozerať na problém úplne inak a budete zaujatí názorom danej osoby. Vezmime si, že sa snažíte v niečom zorientovať. Možno narazíte na úplne nový fenomén. Skúsite si to naštudovať cez odbornú literatúru. Pred prijatím štandardného hľadiska je dobré ak sa s problémom pokúsite najskôr potrápiť trochu sami.

O tom, čo (ne)prinesie 5G

5G prináša vysokorýchlostnú komunikáciu bez toho, aby ste museli robiť akékoľvek špeciálne operácie. Keď sa pozriete na technológie, ako sú autonómne vozidlá a podobné veci, zaoberajú sa obrovským množstvom informácií. Často sa ukladajú a pracuje sa s nimi lokálne, niekedy sa však musia zdieľať. Aj zdieľanie bude jednoduchšie, ak máte technológiu 5G so širokopásmovým pripojením. Ak by sme sa na vec pozreli realisticky, pri väčšine z toho, čo budete robiť, vám 5G ušetrí len malé množstvo času.