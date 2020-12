Ako uspieť na forexe: Fungujúca stratégia sleduje ekonomický cyklus

Zdroj: voxeu

Ekonómovia Ric Colacito, Steven Riddiough a Lucio Sarno, vo svojej práci dospeli k výsledku, že existuje pevná väzba medzi relatívnou silou ekonomického cyklu a návratnosťou mien . Preto stratégia nákupu mien silných ekonomík a predaja mien ekonomík slabých dokáže generovať vysoké výnosy.

Ekonómovia upozorňujú, že pre pochopenie vývoja menových kurzov je najlepšie zamerať sa na ich relatívnej pohyby. Nesledovať ich izolovane. Ekonomický cyklus je podľa nich kľúčovým ťahúňom návratnosti investície do danej meny. Meria sa na základe vývoja produkčnej medzery, ktorú ekonómovia vo svojej práci analyzovali v 27 vyspelých a rozvíjajúcich sa krajín a porovnávali ich relatívnu silu. Potom rozdelili meny podľa tohto meradla a dospeli k uvedenému záveru.

Colacito a jeho kolegovia tiež poukazujú na rozdiel medzi stratégiou zameranou na produkčné medzery a stratégiou založenou na úrokovom diferenciáli. Porovnali úrokový diferenciál japonského jenu a austrálskeho dolára s vývojom relatívnej produkčnej medzery v oboch ekonomikách. Ak by sa investor držal stratégie založenej na úrokovom diferenciáli, dlhodobo by mal otvorené dlhé pozície na dolár a krátke na jen. Rozdiely v produkčnej medzere oboch krajín sa ale mení oveľa viac než tento diferenciál a dlhé a krátke pozície by sa teda tiež menili omnoho častejšie.

"Dáta presvedčivo ukazujú, že ekonomický cyklus, meraný na základe produkčnej medzery je dôležitým determinantom relatívnej očakávanej návratnosti mien. Primárne to znamená, že meny silných ekonomík (vysoká produkčná medzera) majú vyššiu návratnosť. Tá potom odráža kompenzáciu za riziká spojené s vývojom cyklu. Toto riziko je zrejmé z porovnávania rozdielov v cykloch jednotlivých krajín," uzatvárajú ekonómovia.