MMF zhoršil predpoveď rastu svetovej ekonomiky

dnes 17:16 -

Medzinárodný menový fond (MMF) opäť zhoršil prognózu vývoja globálnej ekonomiky a predpovedá, že jej rast v tomto roku bude najslabší od finančnej krízy z roku 2008, hlavne z dôvodu obchodných konfliktov. Podľa najnovšej predikcie MMF sa svetové hospodárstvo v roku 2020 mierne zotaví. Fond však upozorňuje na viacero hrozieb od zvýšenia politického napätia na Blízkom východe po riziko, že USA a Čína nedokážu predísť eskalácii ich obchodnej vojny.

MMF predpovedá, že globálna ekonomika v tomto roku posilní o 3 percentá, čiže o 0,2 percentuálneho bodu menej, ako predpokladal v júli. V prípade USA fond očakáva v tomto roku posilnenie hospodárstva o 2,4 percenta po vlaňajšom raste o 2,9 percenta. V budúcom roku MMF očakáva zväčšenie svetovej ekonomiky o 3,4 percenta, ale opätovné spomalenie tempa rastu USA, a to na 2,1 percenta.

Rast hrubého domáceho produktu eurozóny sa podľa MMF v tomto roku spomalí na 1,2 percenta z minuloročnej úrovne 1,9 percenta. V budúcom roku by sa podľa predpovede menového fondu mal rast hospodárstva eurozóny mierne zotaviť, a to na 1,4 percenta. Nemecká ekonomika podľa prognózy MMF za rok 2019 vykáže rast iba o 0,5 percenta, ale v budúcom roku o 1,2 percenta. Rast čínskeho hospodárstva by sa mal v tomto roku spomaliť na 6,1 percenta a v budúcom roku na 5,8 percenta, čo by bol najpomalší rast ekonomiky krajiny od roku 1990.