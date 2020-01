Krajina, v ktorej platobnú aplikáciu považujú za užitočnejšiu než Facebook

Zdroj: QZ;nationalbanken

Dánsko prijalo digitálne transakcie vrátane platieb kartou rýchlejšie ako ostatné krajiny. Danske Bank uviedla MobilePay na trh v roku 2013 ako službu peer-to-peer, o rok neskôr sa aplikáciu dalo použiť pri platbe v obchodoch a na webových stránkach. Dnes má platobná služba viac ako 4 milióny používateľov a spolupracuje s inými platformami na sprístupňovaní mobilných platieb v celej Európe prostredníctvom Európskej asociácie mobilných platobných systémov s cieľom konkurovať Apple Pay a Google Pay.

"MobilePay sa etabloval ako dánska platobná aplikácia,“ uviedla Rune Werliin, produktová riaditeľka AudienceProject. "MobilePay sa všeobecne používa vo všetkých vekových kategóriách, zatiaľ čo FB je populárny medzi mladšou generáciou.“





Popularita MobilePay zdôrazňuje, prečo sa technologické spoločnosti na celom svete, od Google po Tencent, prioritne zameriavajú na digitálne platby. Aplikácia, ktorá sa stáva základom pre digitálne transakcie, určite pritiahne pozornosť používateľov a pomôže získať drahocenné údaje. Platobné spoločnosti, ktoré patria medzi najhodnotnejšie firmy sveta, dokážu tiež zarobiť peniaze tak, že si za nákupy účtujú malý poplatok.

Dáni patria k prvým používateľom digitálnych technológií, či už ide o platby alebo on-line nakupovanie. Mnoho ľudí v Dánsku žije podľa centrálnej banky krajiny „viac-menej bez hotovosti“ a očakáva sa, že v blízkej budúcnosti tento trend bude len narastať. To však neznamená, že Dánsko sa stane úplne bezhotovostnou krajinou. Má hotovostné pravidlo, čo znamená, že ľudia tam žijúci majú zvyčajne právo používať hotovosť, ak sa pre ňu rozhodnú. Niektorí Dáni sa odmietajú vzdať hotovosti, bankovky považujú za uchovávateľa hodnoty a držanie hotovosti môže zaistiť, aby zraniteľné skupiny, ako sú starší a chudobní, neboli po prechode na digitál postavení mimo hru.





"Danmarks Nationalbank očakáva, že používanie hotovosti ako platobného prostriedku bude naďalej klesať, pretože sa očakáva, že v budúcnosti sa viac Dánov rozhodne žiť bez použitia hotovosti," uviedla centrálna banka. "Dánsko sa však nezameriava na bezhotovostnú spoločnosť. Občania, ktorí chcú držať hotovosť, budú mať stále možnosť tak urobiť.“

Dánsko je jednou z najviac digitalizovaných krajín na svete, v roku 2016 nakupovalo on-line 77 % Dánov vo veku 16 - 89 rokov.

Koncom roka 2014 v krajine zaviedli bezhotovostné platby, do augusta 2017 bolo zaregistrovaných takmer 300 miliónov transakcií pričom treba brať do úvahy skutočnosť, že Dánov je menej ako šesť miliónov.

Maximálny limit prevodu v Dánsku je 500 000 dánskych korún, čo je približne 67 000 eur. Pre porovnanie, pôvodná maximálna suma prevodu v systéme SEPA bola 15 000 eur.







Krajina je na prvom mieste v používaní platobných kariet v Európskej únii. Každý Dán v priemere použije svoju platobnú kartu asi 330-krát ročne. Platby bezkontaktnými kartami, ktoré boli zavedené začiatkom roku 2016, už predstavujú 25 % všetkých kartových transakcií.

Dáni majú jedinečné identifikačné číslo, ktoré používajú vo všetkých situáciách, keď je potrebná jedinečná a bezpečná identifikácia (vo veciach týkajúcich sa verejnej správy a obchodných spoločností, vrátane bánk). Súvisí to s digitálnym podpisom, ktorý používa väčšina Dánov.



Finančnú aplikáciu považujú za najpodstatnejšiu aj vo Švédsku, a tento trend sledujú aj ďalšie dve severské krajiny. Vipps patrí medzi 10 najlepších aplikácií v Nórsku a dve z 10 najpotrebnejších aplikácií vo Fínsku patria do kategórie financií.