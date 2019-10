Recesia na obzore: Nemal by som už prestať investovať?

Zdroj: the motley fool

Foto: getty images

Ak zakladáte svoje investičné rozhodnutia na tom, že pripúšťate možnosť príchodu recesie, potom je vaším cieľom časovanie trhu. Pre väčšinu investorov je to zlá stratégia, pretože je nesmierne ťažké predpovedať, či bude trh medziročne rásť alebo klesať.

Nedávna história nám poskytuje niekoľko príkladov predpokladaných recesií, ktoré sa ale nikdy nestali. Ak ste sa rozhodli počkať na príchod potenciálnej recesie, potom by ste pravdepodobne stále len čakali a pripravili sa o zaujímavú návratnosť. Pri pohľade na históriu amerického akciového trhu sa ukázalo, že z dlhodobého hľadiska sa zvyšuje jeho hodnota. Aj keď dôjde k poklesu, ten trvá len určité obdobia, ale v priebehu niekoľkých desaťročí to pôjde hore.

Problémom pri voľbe investičných rozhodnutí na základe obáv z recesie je to, že by ste mohli zmeškať obdobia, keď trh ponúka najväčšie zisky. Na druhej strane, ak prekonáte svoje investičné obavy a zostanete v nastavenom kurze, nemusí prísť žiadna recesia a aj keby prišla, a zasiahla vaše portfólio, pokiaľ nebudete predávať na nízkej úrovni, počkáte kým sa trh obráti.

Upravte svoje portfólio na základe veku, nie trhu

Nestálosť na akciovom trhu vás nemusí zaujímať, pokiaľ máte pred sebou dostatočne dlhý investičný horizont. Iné to však je, ak sa blíži váš investičný cieľ, a nechcete aby ste prišli o veľkú časť peňazí tesne pred tým, ako by ste ich chceli začať užívať. Ak ste 10 rokov od svojho cieľa, mali by ste postupne upravovať svoje portfólio smerom ku konzervatívnejším investíciám, ako sú dlhopisy. V prípade fondu je možné nastaviť si cieľový dátum. Pri tomto type podielového fondu sa vaše peniaze vložia do aktív, ktoré zodpovedajú vášmu časovému plánu. To znamená, že keď budete mať desaťročia pred sebou, vyberie sa iný pomer akcií k ostatným nástrojom, ako keď sa už blíži cieľový dátum. Vtedy fond uprednostní investície s nižším rizikom.





Ako zvládnuť svoje investície počas recesie

Recesie sú nevyhnutnou súčasťou hospodárskeho cyklu, takže musíte byť na ne pripravení. Dobrou správou je, že recesia môže byť pre investorov jedným z najlepších časov za predpokladu, že urobí dve veci. Bude sa držať svojho investičného plánu a nebude nervózny z toho, že trh klesá a preto sa radšej rozhodne väčšej strate predísť predajom. Mal by pokračovať v investovaní, veď sa otvára príležitosť kúpiť za nízku cenu a pripísať si slušné zisky hneď, ako sa ekonomika zotaví. Samozrejme, nie je to jednoduché sledovať ako portfólio stráca svoju hodnotu, ale práve to je ten pravý čas na investovanie. Vnímať to ako príležitosť na nákup akcií so zľavou.

Investujte s dlhodobým cieľom

Keď počúvame správy o tom, ako sa ekonomika môže v ktoromkoľvek momente zrútiť, malo by byť prirodzené začať uvažovať o investovaní. Vždy existuje možnosť recesie, ale je notoricky ťažké ju predvídať. Aj odborníci sa v minulosti v jej predpovediach mnohokrát mýlili. Vzhľadom na to, že je oveľa škodlivejšie pre vaše portfólio prísť o veľké zisky, mali by ste naďalej investovať bez ohľadu na ekonomické obavy.