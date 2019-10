Ceny ropy po správach o zásahu iránskeho tankera vyskočili

Zdroj: CNBC;MW;Bloomberg

Foto: SITA/AP

dnes 11:17 -

Tanker utrpel škody po tom, ako bol zasiahnutý raketami, napísala štátna spravodajská agentúra IRNA, podľa týchto správ bolo zasiahnuté plavidlo menom Sabity.

Na základe správ sa futures West Texas Intermediate pre dodávky v novembri zvýšili o 2 % čo je 1,07 dolára na cenu 54,60 USD za barel. Ropa Brent posilnila rovnako o dve percentá a 1,15 USD na 60,25 USD za barel.

Tanker je schopný prepraviť zhruba 1 milióna barelov ropy, má poškodené dve z hlavných nádrží na ropu, uviedla iránska tlačová agentúra IRNA. Posádka zranená nebola a pracuje na stabilizácii plavidla. Po niekoľkých hodinách úniku ropy informovala tlačová agentúra IRNA, že únik sa zastavil a „situácia je pod kontrolou“.

„Príčinu nehody v súčasnosti vyšetrujú odborníci.“

Iránske ministerstvo zahraničných vecí neskôr potvrdilo, že tanker bol podľa štátnej televízie zasiahnutý dvakrát. "Tí, ktorí za útokom stoja, sú zodpovední za následky tohto nebezpečného dobrodružstva vrátane nebezpečného znečistenia životného prostredia," uviedol podľa agentúry Reuters hovorca ministerstva zahraničných vecí Abbás Mousavi. „Ide pravdepodobne o teroristický útok“, len niekoľko týždňov po tom, ako boli ropné zariadenia v Saudskej Arábii zasiahnuté dronmi.

Správy o explózii iránskeho tankera prichádzajú v čase obvinení z útokov na ropné tankery v blízkosti Hormuzského prielivu. USA a Saudská Arábia sa domnievajú, že za raketovým útokom na saudské ropné zariadenia minulý mesiac bol zodpovedný Irán. Teherán odmietol účasť na akýchkoľvek útokoch.

Jemenskí povstalci Houthi, s ktorými je Saudská Arábia v dlhoročnej vojne, sa k útoku priznali. Analytici však tvrdia, že rakety použité pri útoku by nemali dosah, ak by boli odpálené v Jemene. Piatkový incident by mohol ešte viac zvýšiť napätie medzi Iránom a USA, viac ako rok potom, čo prezident Donald Trump jednostranne stiahol USA z jadrovej dohody a uvalil sankcie, ktoré teraz oslabujú iránske hospodárstvo. Americký štátny tajomník Mike Pompeo prostredníctvom Twitteru obvinil Irán z útoku a uviedol: „Irán teraz začal bezprecedentný útok na svetové dodávky energie. Neexistujú dôkazy o útokoch z Jemenu. “

Podľa údajov z MarineTraffic.com toto plavidlo naposledy spustilo svoje sledovacie zariadenia v auguste v blízkosti iránskeho prístavného mesta Bandar Abbas. Iránske tankery pravidelne vypínajú sledovače kvôli sankciám USA na predaj iránskej ropy.

Možnosť obnovenia konfliktu na Blízkom východe bol jednoznačne čerstvým hnacím motorom pre investorov. Výrazné zvýšenie cien ropy by mohli priniesť pozitívne výsledky obchodného rokovania medzi Spojenými štátmi a Čínou.



„Rezervná kapacita zostáva krehká. A práve zraniteľnosť dodávateľského reťazca je znepokojujúci problém prakticky na každom ropnom poli na Blízkom východe. Obchodníci naďalej inkasujú prémiu za riziko dodávok,“ uviedol Stephen Innes, obchodný stratég pre oblasť Ázie a Tichomoria zo spoločnosti AxiTrader. "Výbuch poukazuje na potenciálne geopolitické riziká a opäť prekvapil trh, ktorý je hore nohami," uviedol Will Sungchil Yun, komoditný analytik HI Investment & Futures Corp pre agentúru Bloomberg. "Zostáva ešte sledovať, či ceny budú naj aďalej rásť, pretože investori sa zameriavajú na obchodné rokovania a zisky nebudú trvať dlho, ak rokovania povedú k dohode."