Ekonomická situácia nie je podľa ministra hospodárstva Petra Žigu dramatická

dnes 13:31 -

Súčasná ekonomická situácia na Slovensku nie je zatiaľ podľa ministra hospodárstva Petra Žigu dramatická. "Posledných päť, šesť rokov sme rástli, teraz sa nachádzame na ceste dole z kopca, ale ešte stále sme na tom kopci, nie sme v priekope," povedal minister po stredajšom rokovaní vlády. Zároveň však pripustil, že objem objednávok za prvý kvartál tohto roku nie je vo firmách v takom rozsahu, ako bol pôvodne plánovaný. "Skôr mám pocit, že možno to nerastie, ale je to na jednej úrovni," skonštatoval Žiga. Ministerstvo hospodárstva SR preto podľa neho v tejto súvislosti predložilo do pripomienkového konania 1. akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030.

Vláda v stredu schválila investičnú pomoc pre dve spoločnosti. Porsche Werkzeugbau získa od štátu investičnú pomoc vo výške 2 mil. eur na vybudovanie nového centra automatizácie a robotizácie automobilovej výroby a Muehlbauer Automation 3 mil. eur ako pomoc pri vybudovaní novej technologickej základne za účelom poskytovania inžinierskych služieb na zabezpečenie výskumu a vývoja pre potreby interných a externých zákazníkov. Podľa ministra ide v oboch prípadoch o investície s vysokou pridanou hodnotou. "Sú to presne tie investície, ktoré nie su veľké, nezamestnajú veľa ľudí, ale z hľadiska dlhodobej perspektívy majú najväčšiu pridanú hodnotu," vyhlásil Žiga po rokovaní vlády. Takéto investície podľa neho na Slovensku potrebujeme.