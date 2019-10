Hongkongská burza stiahla ponuku na kúpu londýnskej burzy za 37 miliárd dolárov

Zdroj: MarketWatch

Hong Kong Exchange and Clearing Ltd. uviedla, že sa „nemohla spojiť“ s manažérmi londýnskej burzy cenných papierov. To nasledovalo po tom, čo londýnska burza v polovici septembra zamietla prekvapujúcu ponuku a odvolala sa na „nedostatok strategických vízií“.

Akvizícia by vytvorila spoločnosť so 70 miliardami dolárov. Londýnska burza však uviedla aj obavy z väzieb hongkonskej burzy na čínsku komunistickú vládu a teda možnosť ovplyvniť jednu z bášt globálneho kapitalizmu.

Ponuka v hongkonskej burzy však obsahovala aj požiadavku, aby londýnska burza stiahla svoje plány na kúpu poskytovateľa finančných údajov, Refinitiv. Londýnska strana uviedla, že v dohode chýba strategická výhoda získania Refinitivu a tiež, že ponuka, z ktorej tri štvrtiny boli vo forme akcií, „nedosahovala primerané ohodnotenie.“

Ponuka bola predložená v čase čoraz násilnejších protestov v Hongkongu, bývalej britskej kolónii, ktorá sa dostala pod pekinskú vládu v roku 1997. Politické nepokoje vyvolali problémy týkajúce sa úlohy mesta ako regionálneho finančného centra, pretože Čína má čoraz väčší vplyv na poloautonómne územie.