Najdôležitejšie správy TASR z oblasti financií

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ z oblasti financií, vydaných v ekonomickom servise TASR v 40. týždni:Rím 29. septembra - Taliansko si v návrhu rozpočtu na budúci rok dá za cieľ schodok na úrovni približne 2,2 % hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý by mal v roku 2021 klesnúť na 1,8 % a v roku 2022 na 1,4 % HDP. Uviedol to zdroj z prostredia talianskej politiky, ktorý nechcel byť menovaný.Washington 29. septembra - Medzinárodný menový fond (MMF) vyzval Grécko a jeho partnerov v Európskej únii (EÚ), aby sa dohodli na zmiernení fiškálneho cieľa pre zadlženú krajinu, v snahe podporiť krehké zotavovanie jej ekonomiky a zvýšenie sociálnych výdavkov. Vo svojom každoročnom hodnotení gréckeho hospodárstva fond vyzval Atény a ich európskych partnerov, aby „dosiahli konsenzus o nižšom cieli pre primárny rozpočet v roku 2020".Brusel 30. septembra - Ministri financií eurozóny sa budú snažiť čo najrýchlejšie nájsť nástupcu Sabiny Lautenschlägerovej, ktorá minulý týždeň nečakane rezignovala z postu členky Výkonnej rady ECB. Ako v pondelok uviedli zástupcovia Európskej únie, ministri by dlhý proces výberu nového člena Výkonnej rady ECB mali začať už na budúci týždeň, aby nástupcu Lautenschlägerovej vymenovali do januára.Washington 1. októbra - Novou šéfkou Medzinárodného menového fondu (MMF) sa v utorok stala Bulharka Kristalina Georgievová. Vo funkcii nahradila Francúzku Christine Lagardovú, ktorá odstúpila, aby sa mohla uchádzať o post šéfky Európskej centrálnej banky (ECB). Georgievová je tak iba druhou ženou na čele MMF.Bratislava 1. októbra - Bankový sektor na Slovensku ku koncu augusta tohto roka dosiahol zisk 447,07 milióna eur. Medziročne klesol o 24,9 milióna eur. Vyplýva to z aktuálnych štatistík Národnej banky Slovenska (NBS).Luxemburg 1. októbra - Inflácia v eurozóne sa v septembri spomalila. Dôvodom bolo zlacnenie energií. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 0,9 % po náraste o 1 % v auguste, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.Tokio 1. októbra - Japonsko po piatich rokoch opäť zvýšilo daň z pridanej hodnoty (DPH). Dôvodom sú rastúce náklady na sociálne zabezpečenie. Od utorka stúpla v krajine DPH z 8 % na 10 %. Japonská DPH vzrástla v roku 1997 z 3 % na 5 % a v roku 2014 na doterajších 8 %.Tallinn 1. októbra - Danske Bank odchádza z Estónska. Banka v postate ukončila svoje obchodné aktivity v krajine a jej miestna divízia bude zlikvidovaná, uviedla v utorok jej predstavitelia. Estónsky finančný dozor nariadil Danske Bank ešte vo februári, aby ukončila svoju činnosť v krajine. Banku vyšetrujú úrady na jej domácom trhu v Dánsku, ale aj v Estónsku, Británii, Francúzsku a Spojených štátoch pre podozrenie z prania špinavých peňazí.New York 2. októbra - Ostrá kritika plánovanej digitálnej meny Facebooku (libra) spôsobila, že niektorí veľkí partneri zvažujú, či sa majú zapojiť do projektu. Prevádzkovateľov platobných kariet Visa a Mastercard, rovnako ako ďalších finančných partnerov vystrašil odpor politikov v USA a Európe, uviedol denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroj oboznámený so záležitosťou.Luxemburg 3. októbra - Súdny dvor Európskej únie vo štvrtok rozhodol v prospech poľských spotrebiteľov, ktorí uzavreli hypotéku vo švajčiarskych frankoch, aby mali možnosť požiadať poľské súdy o prevod svojich pôžičiek na miestnu menu zlotý (PLN). Rozhodnutie môže priniesť vlnu žalôb proti bankám pre protiprávne ustanovenia v hypotekárnych zmluvách v cudzej mene. Odhaduje sa, že počet žalôb by mohol dosiahnuť až 500.000, čo by znamenalo najväčšiu stratu pre poľský bankový sektor za posledných 30 rokov.