Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 40. týždni:Luxemburg 30. septembra - Nezamestnanosť v eurozóne v auguste mierne klesla a dostala sa na najnižšiu úroveň takmer za 11,5 roka. Na sezónne upravenej báze dosiahla 7,4 % po 7,5 % v júli a 8 % v auguste 2018, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. To bolo najmenej od mája 2008.Norimberg 30. septembra - Nezamestnanosť v Nemecku sa v septembri nečakane znížila. To signalizuje, že trh práce v najväčšej európskej ekonomike zostáva relatívne imúnny voči spomaleniu rastu, ktorého dôvodom je pokles vo výrobnom sektore. Počet ľudí bez práce v septembri klesol o 10.000 na 2,276 milióna, uviedol nemecký úrad práce. Miera nezamestnanosti v septembri stagnovala na 5 %, čo je len mierne nad jej rekordným minimom 4,9 %, dosiahnutým skôr v tomto roku.Washington 1. októbra - Novou šéfkou Medzinárodného menového fondu (MMF) sa v utorok stala Bulharka Kristalina Georgievová. Vo funkcii nahradila Francúzku Christine Lagardovú, ktorá odstúpila, aby sa mohla uchádzať o post šéfky Európskej centrálnej banky (ECB). Georgievová je iba druhou ženou na čele MMF.Praha 1. októbra - Medziročný rast českej ekonomiky zaznamenal v 2. kvartáli mierne zrýchlenie. Ekonomika vzrástla o 2,8 % po 2,7-percentnom raste v predchádzajúcom kvartáli. Vyplýva to zo spresnených údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ).Quito 1. októbra - Počet členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) od budúceho roka klesne. Stane sa tak po tom, ako organizáciu opustí Ekvádor, ktorý svoje rozhodnutie oznámil v utorok. Ekvádorské ministerstvo energetiky informovalo o tom, že juhoamerická krajina od 1. januára už nebude členom OPEC. Ako dôvod uviedlo finančné problémy.Washington 2. októbra - Spojené štáty v stredu oznámili, že od 18. októbra uvalia dovozné clá na tovary z EÚ po tom, ako im to povolila Svetová obchodná organizácia (WTO). Ide o dovozné clá na tovary z Európskej únie v hodnote 7,5 miliardy USD (6,9 miliardy eur) za nelegálne dotácie pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus.New York 2. októbra - Ostrá kritika plánovanej digitálnej meny Facebooku (libra) spôsobila, že niektorí veľkí partneri zvažujú, či sa majú zapojiť do projektu. Prevádzkovateľov platobných kariet Visa a Mastercard, rovnako ako ďalších finančných partnerov vystrašil odpor politikov v USA a Európe, uviedol denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroj oboznámený so záležitosťou.Atény 2. októbra - Gréci štrajkovali proti reformným plánom novej vlády. Zamestnanci gréckeho súkromného sektora vstúpili v stredu do celonárodného 24-hodinového štrajku. To bol už druhý podobný protest proti reforme zákonníka práce, ktorý plánuje konzervatívna vláda, v priebehu týždňa.Luxemburg 3. októbra - Súdny dvor Európskej únie vo štvrtok rozhodol v prospech poľských spotrebiteľov, ktorí uzavreli hypotéku vo švajčiarskych frankoch, aby mali možnosť požiadať poľské súdy o prevod svojich pôžičiek na miestnu menu zlotý (PLN). Rozhodnutie môže priniesť vlnu žalôb proti bankám pre protiprávne ustanovenia v hypotekárnych zmluvách v cudzej mene. Odhaduje sa, že počet žalôb by mohol dosiahnuť až 500.000, čo by znamenalo najväčšiu stratu pre poľský bankový sektor za posledných 30 rokov.Washington 4. októbra - Miera nezamestnanosti v USA klesla v septembri na nové takmer 50-ročné minimum. Nezamestnanosť klesla oproti augustu o 0,2 percentuálneho bodu na 3,5 %. Tento údaj predstavuje najnižšiu mieru nezamestnanosti od decembra 1969, v ktorom nezamestnanosť dosiahla rovnakú úroveň.