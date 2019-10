Spotreba sa v lete presunula z maloobchodu do reštaurácií a hotelov

dnes 15:46 -

Spotreba sa v lete presunula z maloobchodu viac do reštaurácií a hotelov. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v komentári k augustovým tržbám v maloobchode.

Slovenskému maloobchodu sa podľa neho ani v auguste nedarilo. "Maloobchodné tržby si tak v auguste pripísali najvýraznejší medziročný prepad od konca roka 2012," upozornil. Medziročný prepad tržieb v auguste síce mierne zvýraznil nižší počet pracovných dní (oproti minuloročnému augustu o 1 pracovný deň), stále však platí, že tržby slovenských obchodníkov úplne nekorešpondujú s pretrvávajúcim rastom príjmov domácností.

Výraznejší pokles tržieb vykázal aj v auguste podľa Koršňáka najmä potravinový segment, ktorý by mal byť aspoň teoreticky stabilnejším zo segmentov, respektíve menej citlivým na zmenu kúpyschopného dopytu. Pokles tržieb z predaja potravín by mohol potvrdzovať hypotézu o presune časti tržieb do dovoleniek (reštaurácií). Naďalej pritom platí, že klesajú tržby najmä v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín, teda vo veľkých obchodných reťazcoch, v auguste medziročne o 5,3 %.

"Trh práce i spotrebiteľská dôvera ostávajú relatívne silné, avšak už posledné mesiace naznačili, že domácnosti začínajú byť vo svojich spotrebných výdavkoch čoraz opatrnejšie. Cyklické spomalenie európskych ekonomík sa tak pozvoľna začína prelievať aj do domácej spotreby. Podobný trend očakávame aj v nasledujúcich mesiacoch. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, žeby slovenské domácnosti našli odvahu opäť zvyšovať svoju spotrebu. Očakávame teda, že aj najbližšie mesiace budeme pozorovať skôr ďalší pokles, v lepšom prípade stagnáciu tržieb ako ich dynamický nárast. Na prelome rokov pritom nie je možné vylúčiť už ani dlhodobejší a výraznejší medziročný pokles tržieb (oslabenie predvianočnej nákupnej sezóny)," dodal Koršňák.

Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej spotrebiteľská dôvera a sentiment v maloobchode sa v auguste mierne oslabili, ale celkovo ostávajú na slušných úrovniach. "Tento rok očakávame zmiernenie tempa rastu HDP k blízkosti 2,5 %. Oblaky nad externým prostredím sa ešte nerozplynuli," doplnila Muchová.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že tržby za vlastné výkony a tovar v auguste 2019 medzimesačne klesli v maloobchode o 0,3 %. V maloobchode tržby medziročne klesali tretí mesiac po sebe, oproti augustu 2018 sa znížili o 2,9 %.