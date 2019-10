Fiškálne stimuly musia hrať väčšiu úlohu pri podpore ekonomiky eurozóny

dnes 10:31 -

Fiškálne stimuly by mali hrať väčšiu úlohu pri podpore ekonomiky eurozóny, uviedol viceprezident Európskej centrálnej banky Luis de Guindos. Dodal však, že aktuálny výdavkový rámec je nedostatočný, aby umožnil potrebnú stimuláciu.

Preto je podľa de Guindosa potrebné vytvorenie dostatočne veľkej a agilnej centralizovanej fiškálnej kapacity v eurozóne, ktorá by zabezpečila, že celý blok by dokázal lepšie reagovať na nebezpečenstvá v budúcnosti. Tento rozpočet by podľa neho nezasahoval do národných politík. "Sústredením sa na stabilizáciu celej eurozóny by nemusel ovplyvňovať národný fiškálny priestor, skôr by poskytoval dodatočnú vrstvu."