Olej do ohňa ekonomickej krízy: Vypukla obchodná vojna cez Atlantik

dnes 9:15

Krok Washingtonu umožňuje rozhodnutie Svetovej obchodnej organizácie (WTO) povoliť Spojeným štátom clá na tovar z Európskej únie vo výške 7,5 miliardy dolárov ročne. Podľa zdrojov z USTR chce Washington s EÚ začať rokovania o východisku, ktoré by "prospelo americkým zamestnancom". Clá sa zavedú až po formálnom súhlase orgánu WTO na riešenie sporov. Podľa agentúry AP a ďalších médií sa tak stane 18. októbra.



Nové americká clá vo výške 25 percent sa majú týkať írskej a škótskej whisky, vína, syrov, olív a mrazeného mäsa z Francúzska, Nemecka, Španielska a Británie, nemeckej kávy a niektorých strojárskych výrobkov z Nemecka, britských odevov a vlneného tovaru alebo masla, jogurtov a produktov z bravčového mäsa z niekoľkých európskych krajín.







Clo na lietadlá sa nebude vzťahovať na letecké diely, čím sa výrobné prevádzky Airbusu v americkej Alabame vyhnú vyšším nákladom. Aj spoločnosť Boeing bude môcť využívať bez zaťaženia vyšším clom európskej súčiastky pri výrobe svojich lietadiel, uviedol zástupca USTR.



Spojené štáty a Európska únia sa od roku 2004 u WTO navzájom obviňujú z nelegálnej podpory svojich výrobcov lietadiel Boeing a Airbus. U oboch strán bolo zistené, že v rozpore s pravidlami WTO svojich výrobcov lietadiel finančne podporovali, aby im zabezpečili výhodnejšiu pozíciu na trhu. Obe strany sa následne začali pripravovať na prípadné uvalenie ciel, ktoré by boli odvetou za škody vzniknuté v dôsledku subvencií.



Plány EÚ na zavedenie ciel na americký tovar WTO ešte posudzuje, rozhodnutie sa očakáva začiatkom budúceho roka. Európska komisia dnes vo vyhlásení uviedla, že ak by Washington k výberu ciel skutočne pristúpil, nemá EÚ inú možnosť, než odpovedať rovnakým spôsobom. Európska komisia uviedla, že zavedenie ciel by bolo krátkozraké a kontraproduktívne a mohlo by spôsobiť ujmu obom stranám. "Mali by sme sa vyhnúť tomu, že by sme na seba vzájomne uvaľovali clá. Spôsobilo by to škodu našim hospodárstvam, svetovému obchodu a leteckému priemyslu," uviedla ešte pred zverejnením rozhodnutia WTO hovorkyňa Európskej komisie. "Sme pripravení spolupracovať (s USA) na spravodlivom a vyváženom riešenie," dodala.







Potenciálna eskalácia obchodného napätia medzi oboma stranami nastáva v čase, keď USA už s Čínou v obchodnej vojne sú. Tá tlmí obchodné nálady a ohrozuje hospodársky rast na celom svete. Vishnu Varathan, stratégie Mizuho Bank, vo štvrtok napísal, že je ťažké nevnímať načasovanie a kontext rozhodnutia WTO ako „tragické“. Uviedol, že rozhodnutie by mohlo usmerniť globálny obchod „ešte viac mimo kurzu . "



O globálnom šoku píše aj investor a ekonóm Gavyn Davies."To, čo začalo ako odvetné clá, môže skončiť veľkým narušením vzájomných vzťahov medzi USA a Čínou," píše na stránkach Financial Times. Americký prezident Donald Trump dokonca varuje, že by Spojené štáty mohli ukončiť členstvo vo Svetovej obchodnej organizácii a "takýto krok by dával zmysel len v prípade, že by Trump zvažoval uvalenie dovozných ciel pre špecifické krajiny". Podľa pravidiel OSN totiž nesmú byť clá zavádzaná selektívne. "Nie je jasné, či má prezident právomoc podniknúť takýto krok bez schválenia Kongresu... Doteraz ale ukazoval, že je schopný agresívne zavádzať clá, bez toho aby sa Kongresu pýtal," píše investor.



Podľa jeho názoru potom firmy určite nebudú súvisiace riziká ignorovať. Pri hodnotení návratnosti svojich investičných projektov budú pracovať s vyššími rizikovými prémiami, čo sa prejavuje poklesom investícií. Davies sa domnieva, že vývoj môže nakoniec pripomínať časy finančnej krízy roku 2008 v tom zmysle, že aj vtedy prudko rástla neistota a následne rizikové prémie. Firmy zvyšovali zásobu hotovosti vo svojich súvahách a naopak znižovali produktívne investície. "Globálny šok môže mať slabší dopad, avšak dlhotrvajúci," myslí si investor.