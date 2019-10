A. Danko kritizuje spôsob, akým vláda prijala návrh na zvýšenie minimálnej mzdy

dnes 14:16 -

Danko podľa svojich slov žiadal premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby návrh na zvýšenie minimálnej mzdy odložil. Verejnosti sa ospravedlnil, že tak "bezcitne bola urobená propaganda a zneužití odborári". Avizoval tiež zaslanie listu Konfederácii odborových zväzov. Žiadať bude rovnakú zmluvu, ako má Smer-SD.



Schválené zvýšenie považuje za nezodpovedné. Pýta sa, aký má vplyv na štátny rozpočet a podnikateľov. Strana podľa Danka preferuje systémové zvyšovanie. Vyslovil sa tiež za minimálne dôchodky.

Myslí si, že pri zvyšovaní miezd by sa mal štát najprv pozrieť do zrkadla. "Aby najprv štát dodržiaval minimálnu mzdu a potom deptal podnikateľov, diktoval to súkromnému sektoru, alebo aby si na tom politici robili PR, ako to dnes spravil predseda vlády," uviedol.



Vláda schválila zvýšenie minimálnej mzdy na historickú hodnotu 580 eur z úrovne 520 eur. Vyhlásil to po rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Zvýšenie však nebolo na rokovaní vlády prijaté konsenzuálne. Premiér informoval, že ministri strany SNS a minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) sa pri hlasovaní o zvýšení minimálnej mzdy zdržali.