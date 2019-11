Predátor a korisť: Návrat k pukajúcemu analógu je viac než len nostalgia

Zdroj: theconversation

Oživenie vinylových platní v čase digitálnej hudby a streamovania je príbehom toho, ako môžu inovácie umožniť technologický návrat. V lete roku 2019 sa predaj vinylových albumov blíži k tomu, aby sa stal najväčším zdrojom príjmu z fyzického predaja v hudobnom priemysle. Vinylová platňa môže nakoniec prežiť ako jediné analógové médium pre hudbu, pretože predaj CD nosičov pokračuje v zostupnej špirále predaja.

Vedci dokázali, že tento trend siaha ďaleko za hranice nostalgie. Spotrebitelia vyhľadávajúci vinylové platne ich oceňujú ako predmet, volia fyzickú podobu. Táto príťažlivosť je dnes ešte dôležitejšia, pretože ak si chceme pustiť skladbu, už si po ňu nemusíme zájsť do obchodu.

Štúdia začína vinylovým comebackom. Koncom osemdesiatych rokov predaj kompaktných diskov prvýkrát prekonal vinylové platne (v roku 1988) a neskôr aj predaj kaziet (v roku 1993). V roku 1998 predstavoval vinyl iba 0,7 % celkových tržieb v hudobnom priemysle.

Prečo spotrebitelia prestali kupovať platne a kazety? Pretože kompaktné disky sú odolnejšie proti poškriabaniu. Pretože sú jednoducho praktickejšie, ľahšie sa uskladňujú a ľahšie sa preskakuje na skladby. Pretože kompaktné disky ponúkajú vynikajúcu kvalitu zvuku pri širšom frekvenčnom spektre (audiopuristi s týmto tvrdením nesúhlasia).

Stačili tri desaťročia a digitálna hudba nahradila kompaktné disky. V USA predstavuje streaming skladieb 80 % príjmov hudobného priemyslu. Pri spätnom pohľade na kritériá, ktoré spôsobili, že vinyl je zastaraný, súčasná technológia streamovania prevyšuje kompaktné disky v takmer každom ohľade. Ponúka vysokú kvalitu zvuku, žiadne škrabance alebo problémy s uskladňovaním. Jediný konkurencieschopný aspekt CD-čka je jeho fyzická prítomnosť - niektorí ľudia chcú vlastniť predmet, ktorého sa môžu dotknúť a zobraziť si ho domov. Ale v tomto ohľade je na tom zdá sa vinyl na tom oveľa lepšie ako kompaktné disky. Preto ľudia priťahovaní týmto objektom častejšie kupujú vinyl na doplnenie svojej digitálnej spotreby.





Hudobný priemysel a maloobchodníci s vinylmi dobre pochopili význam tohto rozmeru. Nové vydania, či reedície vinylu obsahujú niečo navyše, čo ešte viac zvýrazňuje príťažlivosť kúpy vinylu. Ťažké vinylové platne naznačujú dôležitosť hudobného obsahu. To isté platí pre farebný vinyl alebo iné špeciálne doplnky, napríklad grafické zobrazenie na obaloch.

Toto je príbeh predátora a koristi. Nie je to nič špecifické pre hudobný priemysel. Keď objavenie novej technológie vedie k zániku tej predchádzajúcej, môže byť zaujímavé pozrieť sa na to, čo existovalo predtým. Niektoré z charakteristík dlhodobo zabudnutej technológie sa mohli stať opäť relevantnými po tom, ako sa dravec vytratil. Kľúčom je zistiť, ako by sa dali zdôrazniť tieto vlastnosti, aby starý formát dokázal paralelne fungovať s novým.



Vo fotografickom priemysle bola prvá generácia analógových aparátov na kinofilm takmer úplne nahradená druhou generáciou digitálnych fotoaparátov. Tretia generácia založená na smartfónoch a sociálnych sieťach nebola pôvodne navrhnutá na fyzickú tlač záberov.

Keďže čoraz viac spotrebiteľov používa tretiu generáciu digitálnych fotoaparátov, podľa údajov združenia Camera and Imaging Product Association, dodávky digitálnych fotoaparátov klesli medzi rokmi 2010 a 2019 o viac ako 60 %. Zdá sa, že fyzický rozmer analógovej fotografie začína byť užitočným doplnkom. Výsledkom je, že sa fotografovanie na filme sa vracia, ako špecializovaný produkt. Opäť sa na trh uvádzajú výrobky ako Kodak Ektachrome alebo čiernobiele filmy Fujifilm.





Niektorí spotrebitelia, ktorí opustili výrobky prvej generácie, ich začínajú znova používať ako doplnok k tretej. Podobne ako v prípade vinylových platní, priemysel dobre pochopil dopyt po hmatateľnej fotografii, a to nielen pri návrate k starým fotoaparátom. Polaroid čoskoro zareaguje zariadením na tlač obrázkov zhotovených na smartfónoch. Aj Fujifilm a jeho Instax ponúka možnosť tlačiť formát podobný Polaroidu z digitálnych obrázkov.

Nie vždy je ale návrat možný. Mnoho výrobkov a technológií mizne, pretože už nemajú čo priniesť. Keď však na trhu začne dominovať nový produkt alebo technológia, môže byť dobré obzrieť sa dozadu na to, čo existovalo pred dvoma alebo troma generáciami. Môže sa to ukázať ako súčasť budúcnosti, aj keď je len malá súčasť.