Vyjadrenie: E. Heger: Zhoršenie ratingového výhľadu je zlým vysvedčením pre súčasnú vládu. OĽANO opäť zvoláva mimoriadny výbor

Bratislava 30. septembra (TASR) - Ratingová agentúra Moody's zhoršila ratingový výhľad Slovenskej republiky z pozitívneho na stabilný. Je to zlé vysvedčenie po štyroch rokoch šafárenia tejto vlády, upozorňuje OĽANO.

Od dobiehajúcich ekonomík, akou je Slovensko, sa očakáva plynulé približovanie k životnej úrovni vyspelého sveta. Spolu s tým by malo ísť ruka v ruke aj kontinuálne zlepšovanie hodnotenia, tzv. ratingu. Ako však upozornil tieňový minister financií a hospodárstva za OĽANO Eduard Heger, počas vlád Smeru sa približovanie našej životnej úrovne zastavilo. "Smer a jeho vlády tak dostali Slovensko do tzv. pasce stredného príjmu. Dobiehanie a modernizácia ekonomiky sa zastavila, občania tak strácajú nádej do budúcnosti. A teraz prichádza aj zastavenie dobiehania v ratingu štátneho dlhu," vysvetľuje Heger s tým, že Slovensko prirodzene smerovalo k ratingu A1, ktorý má napríklad Česká republika. Mali sme horší rating na úrovni A2, ale výhľad bol pozitívny, čo naznačovalo, že časom sa rating zvýši na A1. "Dobiehaniu je však koniec, agentúra odstránila pozitívny výhľad. Zhoršenie výhľadu okrem spomalenia dobiehania vysvetľuje tým, že krajina naďalej zaostáva v kvalite svojich inštitúcií, v korupcii, súdnictve a školstve," pokračoval Heger.

Ratingový výhľad sa podľa E. Hegera zhoršil aj kvôli rozvratu dôchodkového systému, ako aj zhoršeniu situácie vo verejných financiách. "Čiže po vykoľajení znižovania deficitov sa nám vykoľajila aj očakávaná trajektória ratingu. Toto zhoršenie teda ide aj na vrub nečinnosti nového ministra financií," tvrdí Heger s tým, že agentúra Moody's neverí vyrovnanému rozpočtu, ani plánom ministra mať rozpočet do -0,5% HDP v budúcom roku, a byť mimo dlhových sankčných pásiem. "Agentúra predpokladá dieru 900 miliónov eur v tohtoročnom rozpočte a 1 100 miliónov eur manko v budúcom roku. Zároveň podľa Moody's už od tohto roku bude Slovensko kontinuálne nad dlhovým sankčným pásmom," pokračoval.

Agentúra upozorňuje, že krajiny s ratingom A1, ku ktorým sme sa približovali, majú priemerný verejný dlh len na úrovni 32,6% HDP, čo je o 15,5 mld eur menej, ako je aktuálny dlh Slovenska. Ak sa bude výrazne zhoršovať deficit, agentúra varuje, že môže siahnuť na samotné zníženie ratingu. "Aj táto nemilá správa nám dáva za pravdu, že dochádza k rozvratu stability verejných financií, ktorá bude mať svoj konkrétny negatívny dopad na občanov. A preto opätovne zvoláme ďalší mimoriadny finančný výbor k situácii vo verejných financiách, po tom, ako prvé dva výbory boli koalíciou škandalózne zablokované. Akurát pribudne ďalšia otázka na ministra, nakoľko sa cíti zodpovedný za toto zhoršenie ratingového výhľadu," zdôraznil Eduard Heger.

OĽANO presadzuje modernú hospodársku politiku, ktorá by uchránila Slovensko od pasce stredného príjmu a znovu by naštartovala dobiehanie životnej úrovne ako aj zlepšovanie ratingov. "Čím skôr treba naplniť odporúčania analytikov z Útvaru hodnoty za peniaze, ktorí navrhli, ako na ministerstvách ušetriť stovky miliónov eur. Taktiež treba zlepšiť čerpanie eurofondov, pretože zatiaľ si Slovensko berie iba každé štvrté euro, ktoré nám Únia ponúka. Okrem toho by hnutie OĽANO zaviedlo mechanizmy na lepší výber daní od podvodníkov, kde ostávajú takmer 2 mld. eur. Pre ľudí by sme tak naďalej mohli zavádzať sociálne benefity," uzavrel Heger.TASR o tom informoval poslanec Národnej rady SR Eduard Heger.