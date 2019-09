Platnosť PZP sa bude od 1. októbra preukazovať už iba zelenou kartou

dnes 11:24 -

Platnosť povinného zmluvného poistenia (PZP) sa bude od 1. októbra preukazovať už iba zelenou kartou. Vodiči by si mali skontrolovať, či majú jej originál.

Motoristi by mali po novom preukazovať (PZP) vozidla už iba zelenou kartou, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na Slovensku alebo v zahraničí. Novela zákona o Exportno-importnej banke totiž zrušila vydávanie bielych kariet, ktoré potvrdzovali platnosť PZP iba na území Slovenska.

Tzv. biela karta bola doteraz dokladom o poistení vozidla, ktorý vydala každému poistencovi poisťovňa a ktorý potvrdzoval platnosť PZP. Každý poistenec ju teda musel mať pri sebe, bola však platná iba na území SR. Medzinárodná karta automobilového poistenia – tzv. zelená karta, má na rozdiel od bielej medzinárodnú platnosť a jej forma spĺňa štandardy krajín, ktoré patria do Systému zelenej karty. Poisťovne dlhodobo upozorňovali na to, že vydávanie bielych kariet je zbytočnou administratívou, pretože zelená karta potvrdzuje stále to isté povinné zmluvné poistenie, ktoré si vodiči uzatvorili. Od 1. októbra tak už poisťovne nebudú musieť vystavovať pri uzavretí poistenia aj bielu kartu.

Podľa nových pravidiel budú mať vodiči povinnosť nosiť pri sebe iba zelenú kartu. Tou budú preukazovať platnosť PZP, ak ich napríklad zastaví policajná hliadka. Preukazovať sa ňou budú aj pri prihlasovaní vozidla na dopravnom inšpektoráte. Pri zániku PZP bude klient povinný vrátiť už iba zelenú kartu.

"Vodičom preto odporúčame, aby si skontrolovali, či majú pri sebe zelenú kartu. Ak niekto zistí, že napriek uzatvorenému poisteniu stále nemá originál zelenej karty, mal by sa obrátiť na svoju poisťovňu. Mohlo sa tak stať preto, že niektorí klienti nestihli dodať načas technické preukazy, a preto im poisťovňa originál kariet ešte neposlala. V takom prípade odporúčame čo najskôr kontaktovať svoju poisťovňu," hovorí riaditeľ oddelenia poistenia motorových vozidiel Uniqa Július Baláž.