Záujemcovia o bývanie by mali dobre zvážiť výber lokality

Pri kúpe nehnuteľnosti by mali záujemcovia dobre zvážiť výber lokality. Ako povedal riaditeľ odboru financovania nehnuteľností ČSOB Jozef Futrikanič, lokalitu nehnuteľnosti klient nevymení zo dňa na deň. "No zároveň lokalita, ktorá sa dnes zdá byť veľmi dobrá, sa môže v dlhodobom horizonte výrazne zmeniť. Tak k lepšiemu, ale aj horšiemu. Lokalita môže na atraktivite stratiť nedostatočnou infraštruktúrou, zmenou v počte a štruktúre obyvateľov a podobne," hovorí Futrikanič.

Pri výbere nehnuteľnosti treba myslieť aj na jej dostupnosť, a to nie len formou automobilovej dopravy. "Môžeme predpokladať, že individuálna automobilová doprava bude postupne vytláčaná z miest, a preto bude zohrávať veľkú úlohu dostupnosť verejnej a diaľkovej dopravy. Čím jednoduchšie a rýchlejšie sa do lokality dá týmto spôsobom dostať, tým lepšie sa bude investícia do nehnuteľnosti zhodnocovať," zdôraznil Futrikanič.

Dôležitý je tiež výber dobrého projektu. "Výhodu majú tie byty, ktoré sú súčasťou menších a svojim spôsobom jedinečných projektov. Neraz sú z pohľadu spracovania kvalitnejšie ako veľké projekty a zároveň na trhu nesúperia s takým počtom podobných nehnuteľností," dodal Futrikanič.

Nové bývanie si záujemcovia hľadajú na Slovensku v priemere pol roka. Vyplýva to z prieskumu ČSOB, ktorý pre ňu vypracovala spoločnosť Go4insight. "Tí, čo sa len obzerajú po vlastnom bývaní, hľadajú oveľa dlhšie dom ako byt. V prípade domu ho až 38 % záujemcov hľadá dlhšie ako jeden rok," konštatuje manažérka oddelenia retailového segmentu ČSOB Andrea Lazar.

Najpreferovanejším typom nehnuteľností je podľa prieskumu byt, a to najmä pre jeho nižšiu cenu. Ako ďalšie dôvody uvádzali kupujúci to, že s bytom je menej starostí, rozloha bytu je zatiaľ dostatočná a byt je dostupnejší aj z pohľadu dochádzania do práce. V prípade tých, ktorí sa rozhodli kúpiť si dom, bola ako jeden z najčastejších dôvodov uvádzaná záhrada, ďalej to bolo väčšie súkromie a väčší priestor. Relatívne najmenej zohľadňovaný faktor je, či ide o pôvodný či rekonštruovaný stav, resp. novostavbu.

Spôsob financovania je v prípade tých, ktorí si už nehnuteľnosť kúpili, aj tých, ktorí ju len plánujú kúpiť, veľmi podobný. Osemdesiat percent respondentov uviedlo ako zdroj financovania bývania hypotéku, prípadne jej kombinácia s inými finančnými produktami. Tretina z tých, ktorí si už nehnuteľnosť kúpili, si vystačila len s hypotekárnym úverom oproti 67 % tých, ktorí úver kombinovali s ďalšími finančnými produktami alebo hotovosťou.