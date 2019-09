Peking má nové letisko a je o krok bližšie k tomu, aby Čína ovládla globálny letecký trh

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 7:54 -

Medzinárodnému letisku Hartsfield-Jackson v Atlante vyrastá vážna konkurencia. Od roku 1998 je to najrušnejšie letisko na svete z hľadiska osobnej dopravy. Najnovšie čínske letisko, po dosiahnutí plnej prevádzkovej kapacity, by malo podľa očakávaní ročne vybaviť 100 miliónov cestujúcich. Medzinárodná asociácia leteckej dopravy očakáva, že Ázia a Tichomorie bude najväčším hnacím motorom dopytu po cestujúcich v leteckej doprave v najbližších dvoch dekádach. Čína tak posunie USA na druhú priečku ako najväčší letecký trh na svete a to už asi za päť rokov. Trh je definovaný medzištátnou dopravou aj vnútroštátnymi letmi.





Väčšina rastu čínskej leteckej dopravy nastala v priebehu troch desaťročí, odkedy sa vláda začala vážne usilovať o zníženie štátnej kontroly nad hospodárstvom a o otvorenie svojho trhu zahraničiu. V roku 1974, podľa prvých údajov Svetovej banky, bolo v Číne prepravených iba 710 000 cestujúcich. V roku 1989 sa tento počet vyšplhal na 11,1 milióna a v roku 2018 sa niekoľkonásobne zvýšil na 611,4 milióna.







Existujúce medzinárodné letisko v Pekingu bolo otvorené v roku 1958. Podľa Letiskovej rady pre medzinárodné letisko už má titul druhého najväčšieho letiska podľa počtu cestujúcich. Počet cestujúcich z Pekingu vzrástol medziročne o 5,4 % na 101 miliónov v roku 2018. Pre porovnanie, v Atlante za rovnaké obdobie zaznamenali medziročný rast 3,3 % na 107 miliónov.





Najnovšie medzinárodné letisko, Daxing, bolo vybudované s cieľom rozšíriť kapacitu hlavného mesta pre návštevníkov a zmierniť tlak na hlavné letisko. Prvá fáza výstavby bola ukončená za menej ako päť rokov. Počiatočná kapacita pre budovu terminálu v tvare hviezdy je 45 miliónov cestujúcich, podľa strediska pre letectvo sa však do roku 2025 plánuje rozšíriť kapacita na 72 miliónov a nakoniec 100 miliónov.





Čínske letecké spoločnosti rýchlo rastú

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo za jún zaznamenali China Southern a China Eastern nárast osobokilometrov, čo je meradlom v leteckej doprave, za posledných 5 rokov o viac ako 80 %. Tým sa obe čínske letecké spoločnosti zaradili medzi najrýchlejšie rastúce od roku 2014. China Southern a Air China dnes patria medzi 10 najväčších leteckých spoločností na svete, ako ukazujú údaje ICAO.





U konkurencii v USA sú na prvých troch priečkach United, Delta a American. Nemecká Lufthansa je tiež rýchlo rastúcou skupinou, ktorá sa od júna 2019 umiestnila na štvrtom mieste.

Vzhľadom na objem cestujúcich, riadenie letovej prevádzky a ďalšie faktory však čínske letiská zaznamenávajú časté meškania. Podľa údajov spoločnosti FlightStats bolo v auguste všetkých päť svetových letísk s najdlhším priemerným časom meškania, v rozmedzí od asi 84 minút do 97 minút, na pevninskej Číne.