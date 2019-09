dnes 15:16 -

Viacero slovenských spoločností reálne uvažuje o vstupe do vesmírneho sektora, ako aj nad realizáciou prvých projektov či už samostatne, alebo v partnerstve s inými spoločnosťami. Také sú závery prvého zo série diverzifikačných workshopov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod názvom Getting into space. Hlavným partnerom podujatí zameraných na priblíženie vesmírneho sektora slovenským spoločnostiam je Európska vesmírna agentúra (ESA).

Približne päťdesiat účastníkov, zástupcov firiem z oblasti elektrotechniky, strojárstva, vývoja progresívnych materiálov a IT malo podľa agentúry SARIO možnosť vypočuť si v rámci diskusií príbehy slovenských podnikateľov, ktorí úspešne diverzifikovali portfólio svojich produktov a služieb smerom k vesmírnemu sektoru a inšpirovať sa tiež spoluprácou slovenských firiem a výskumných inštitúcií. Účastníci sa taktiež dozvedeli praktické informácie z oblasti financovania výskumno-vývojových projektov v kozmickom sektore.

Európsky vesmírny priemysel je jedným z najkonkurencieschopnejších na svete. Zamestnáva viac ako 230 tis. pracovníkov a v roku 2017 vytvoril pridanú hodnotu odhadovanú na 53 až 62 mld. eur. Počet zamestnancov, ako aj tržby sektora každým rokom stabilne rastú. Mení sa pritom celkový charakter sektora. Kým v minulosti bol výhradnou doménou štátnych projektov a veľkých korporácií, dnes sú dôležitou súčasťou jeho dodávateľskej siete aj malé a stredné podniky.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je štátna agentúra Slovenskej republiky, ktorá vznikla v roku 2001 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Jej poslaním je podpora exportných aktivít slovenských spoločností na globálnom trhu a prílev investícií na Slovensko. Diverzifikačné služby sú nedávno spusteným projektom agentúry, ktorého cieľom je podpora diverzifikácie slovenskej ekonomiky a rozvoja vysokotechnologických sektorov prostredníctvom vytvárania nových obchodných možností pre lokálne firmy.