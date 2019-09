Slovenskí klienti CK Thomas Cook riešia situáciu s poisťovňou

dnes 13:16 -

Nepríjemné dôsledky úpadku cestovnej kancelárie (CK) Thomas Cook sa dotýkajú približne 40 Slovákov, ktorí si svoju dovolenku v zahraničí objednali prostredníctvom ponúk skrachovanej spoločnosti. Dovolenkujúci sa nachádzajú v piatich rôznych krajinách, okrem iného aj v USA či Mexiku. Po rokovaní vlády to potvrdil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR František Ružička.

"Máme informácie o tom, že títo turisti sú v kontakte s cestovnými kanceláriami a riešia situáciu prostredníctvom poisťovne," uviedol Ružička. Rezort podľa neho nevie o tom, že by sa niekto zo Slovákov musel vysťahovať z hotela. "Naopak, máme informácie, že hotely ponechali turistov vo svojich zariadeniach," uviedol Ružička. V prípade, že by to bolo nevyhnutné, bude sa rezort zaoberať priamou pomocou, zatiaľ sa to podľa Ružičkových slov darí riešiť cestou poistnej udalosti.

Britská CK Thomas Cook v dôsledku úpadku zrušila státisíce rezervácií dovoleniek po tom, ako sa jej nepodarilo zabezpečiť financie na svoju záchranu. Po krachu uviazlo v dovolenkových destináciách zhruba 600.000 turistov.