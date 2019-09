Zdaníme boháčov: Jeff Bezos by mohol zaplatiť ročne 9 miliárd dolárov

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

11:41

Elizabeth Warrenová by uvalila daň vo výške 2 % pri majetku nad 50 miliónov dolárov a 3 % nad 1 miliardu dolárov. Bernie Sanders posúva hranicu ešte nižšie. Daň na úrovni jedného percenta by postihla každého, kto má čisté imanie nad 32 miliónov dolárov. Tí čo majú viac ako 500 miliónov dolárov, by zdanil 4 %. Bohatstvo nad 10 miliárd dolárov by sa zdanil sadzbou 8 %, čo je viac ako štvornásobok najvyšších sadzieb dane z majetku, ktoré sú v niektorých európskych krajinách.







Jeho návrh zdaňovania by zasiahol asi 180 000 rodín, zatiaľ čo Warrenovej návrh by mal dopad na asi 75 000 domácností.

"Nemyslím si, že by mali existovať miliardári," povedal Sanders pre The New York Times. Ak by sa jeho daňový plán uplatnil, miliardári by stratili polovicu svojho majetku za 15 rokov za predpokladu, že všetky ostatné faktory (napríklad ceny akcií) zostanú konštantné.

Sandersov plán je oveľa represívnejší voči tým, ktorí sú na vrchole, odráža silnú podporu zdaňovania bohatých medzi určitými voličmi. Sanders predpovedá, že jeho daň by v priebehu 10 rokov priniesla 4,35 bilióna dolárov v porovnaní s Warrenovou, ktorá by podľa odhadov za rovnaké obdobie získala 2,6 bilióna dolárov.





V CNBC vypichli niekoľko mimoriadne bohatých ľudí a na základe odhadov ich čistého imania v rebríčku Bloomberg Billionaires Index vypočítali ich prípadnú daň. Okrem dane z príjmu, dane z majetku a dane z objemu miezd, by sa ich daňové zaťaženie ešte zvýšilo.

Jeff Bezos - 9 miliárd dolárov

Bill Gates - 8,6 miliárd dolárov

Warren Buffett - 6,6 miliárd dolárov

Mark Zuckerberg - 5,8 miliardy dolárov

Larry Page - 4,8 miliárd dolárov

Charles Koch - 4,8 miliárd dolárov

Larry Ellison - 4,7 miliárd dolárov

Sergey Brin - 4,6 miliárd dolárov

Rob Walton - 4,2 miliárd dolárov

Jim Walton - 4,2 miliárd dolárov