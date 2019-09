Nemecká dcéra CK Thomas Cook ešte nepodala insolvenčný návrh

dnes 14:01 -

Poisťovne nemeckej dcéry britskej cestovej kancelárie Thomas Cook, ktorá skrachovala, zatiaľ nevidia dôvod odškodniť jej klientov. Dôvodom je, že nemecká dcéra britského koncernu zatiaľ nepodala insolvenčný návrh, čo znamená, že zatiaľ neprišlo k poistnej udalosti.

Krach britského koncernu zasiahol v Nemecku vyše 100.000 dovolenkárov. Mnohí z nich uviazli vo svojich dovolenkových destináciách, ďalší nemôžu odcestovať na zájazdy.

"Nie je žiadna poistná udalosť," uviedol nemecký poisťovací zväz GDV. Až po tom, čo aj nemecká dcéra cestovnej kancelárie Thomas Cook ohlási insolvenciu, nastala by poistná udalosť. Potom by cestovná kancelária dopravila dovolenkárov naspäť domov a náklady by uhradila poisťovňa.