Britská vláda si posvieti na odmeny manažmentu Thomas Cook

dnes 12:01

Najstaršia cestovná kancelária na svete vyhlásila v pondelok (23. 9.) bankrot. V obľúbených turistických destináciách tak uviazli státisíce jej klientov z celej Európy vrátane Slovenska. Podľa niektorých odhadov ich je až 600.000, z toho zhuba 150.000 z Británie. Úrady jednotlivých krajín musia teraz zabezpečovať ich návrat domov.



Celkové náklady na krach CK stále posudzujú špecialisti na reštrukturalizáciu zo spoločnosti AlixPartners. Investori sa však už stavajú do radu, aby si vybrali najlepšie časti jej európskych prevádzok po zlyhaní rozhovorov o novom záchrannom balíku na poslednú chvíľu.



V pondelok sa uskutočnila prvá séria letov na strojoch prenajatých britským úradom pre civilné letectvo (CAA), ktoré dopravili do Spojeného kráľovstva 14.700 britských turistov. Ďalších 135.300 bude potrebné dopraviť počas nasledujúcich 13 dní. Podľa CAA bude potrebné vypraviť až 1000 lietadiel do 18 krajín.



Britská vláda odhaduje, že jej náklady na návrat klientov CK by sa mohli dostať až na 100 miliónov libier (113,19 milióna eur), no podľa ľudí z okolia CK môžu byť oveľa vyššie. Krach ohrozil až 21.000 pracovných miest, z toho 9000 v Británii.



Andrea Leadsomová, ministerka pre podnikanie, medzitým požiadala príslušné úrady, aby začali vyšetrovať bankrot spoločnosti vrátane úlohy vedenia. To čelí kritike, že bralo veľké platy napriek tomu, že CK upadala.



„Žiadam, aby sa vyšetrovanie zameralo nielen na správanie riaditeľov bezprostredne pred krachom a na platobnú neschopnosť, ale aj na to, či nejaký postup riaditeľov spôsobil ujmu veriteľom alebo dôchodkovému systému,“ uviedla v liste šéfovi konkurzného úradu Deanovi Bealeovi.



Vedúci predstavitelia spoločnosti Thomas Cook si za uplynulých 10 rokov podľa výpočtu novín Financial Times, ktoré vychádzajú z výročných správ, odniesli domov až 18,7 milióna GBP, pričom súčasný generálny riaditeľ Peter Fankhauser zarobil počas takmer päťročného funkčného obdobia zhruba 8,5 milióna GBP.



Britský premiér Boris Johnson v pondelok večer v New Yorku tiež uviedol, že vysoké odmeny vedenia CK v čase, keď už zápasila s problémami, vyvolávajú otázniky.

John McDonnell, tieňový minister financií opozičnej Labouristickej strany, vyhlásil, že vedúci pracovníci Thomas Cook by mali byť prinútení k tomu, aby vrátili odmeny. A ak to nebude právne možné, mali by tak robiť dobrovoľne.



Kolaps britskej CK je obrovskou ranou pre čínsky konglomerát Fosun, najväčšieho akcionára Thomas Cook.



Nie všetkých akcionárov však zasiahol krach spoločnosti tak tvrdo. Hedžové fondy vrátane TT International a Whitebox Advisors úspešne stavili proti cene akcií spoločnosti, zatiaľ čo iní si kúpili swapy na úverové zlyhanie.