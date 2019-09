Draghi: Oživenie ekonomiky eurozóny je v nedohľadne

Zdroj: Reuters;ČTK

"Nedávne údaje a ukazovatele budúceho vývoja - ako nové vývozné objednávky v spracovateľskom priemysle - nevykazujú pre blízku budúcnosť presvedčivé signály oživenia rastu a bilancie rizík pre výhľad rastu zostáva naklonený smerom dole," vyhlásil Draghi.

Draghi sa tak pred europoslancami snažil ospravedlniť najnovšie stimulačné opatrenia, ktoré centrálna banka predstavila tento mesiac. ECB pred dvoma týždňami znížila úroky na nové rekordné minimum a oznámila obnovenie programu nákupu dlhopisov. Nechala tiež otvorené dvere ďalšiemu zníženiu úrokov v nádeji, že nižšie náklady na úvery podporia výdavky, ekonomický rast a nakoniec aj infláciu.

Draghi dodal, že sektor služieb, teda chrbticu domácej ekonomiky krajín eurozóny, sa zatiaľ zdá byť odolný. Avšak voči problémom v exportných sektoroch nezostane imúnny trvalo. "Čím dlhšie bude oslabenie v spracovateľskom sektore pretrvávať, tým väčšie sú riziká, že spomalenie bude mať vplyv aj na ďalšie sektory ekonomiky," dodal Draghi.





Pretože ECB už vyčerpala veľkú časť svojej palebnej sily v boji so slabým rastom, Draghi zopakoval svoju výzvu na posilnenie úlohy fiškálnej politiky, teda hospodárskej politiky jednotlivých štátov. To by podľa neho malo uľaviť monetárnej politike, ktorú má na starosti centrálna banka.

Draghi tiež upozornil na výhody centralizovaného fiškálneho nástroja, ako je federálny rozpočet Spojených štátov, ako dôležitého nástroja na zmiernenie negatívnych dopadov hospodárskych cyklov. ECB podľa neho nefunguje vo vákuu a eurozóna potrebuje súdržnú hospodársku stratégiu, ktorá doplní a posilní účinnosť monetárnej politiky, napísala agentúra Reuters.