Kde sú peniaze, sú aj možnosti: Takto sa bohatí chránia počas recesie

Za bohatého investora považuje Americká komisia pre cenné papiere a burzu jednotlivcov, ktorí majú príjem vyšší ako 200 000 dolárov ročne (alebo 300 000 dolárov spolu s manželom/kou) alebo tých, ktorých čisté imanie presahuje milión dolárov, (okrem hodnoty nehnuteľnosti v ktorej majiteľ býva). Títo ľudia majú spravidla nielen profesionálne spravované portfóliá, ale aj prístup k ponukám cenných papierov, ktoré nie sú dostupné pre investorov s menším objemom prostriedkov. Okrem toho sa takíto investori považujú za finančne zdatnejších, schopných lepšie porozumieť rizikám a odolávať stratám než menej bohatí investori. Vďaka týmto možnostiam dokážu bohatí počas recesie lepšie ochrániť svoje aktíva. Na strane druhej z dôvodu väčších minimálnych investícií, ktoré si tieto nástroje vyžadujú, sa s nimi spája aj oveľa vyššie riziko.

Podľa 24/7 Wall St. sa počas recesií bohatí snažia investovať, aby neskôr mohli ťažiť z výnosov počas obdobia rastu. Môžu využiť nižšie ceny na nákup nehnuteľností, akcií či komodít. Naopak investori s nižším objemom prostriedkov majú tendenciu chrániť svoje ťažko zarobené peniaze v ťažkých časoch. Bohatí aj vďaka recesiám ďalej bohatnú. Od poslednej recesie sa čisté imanie všetkých scvrklo. S výnimkou 10 % najlepšie zarábajúcich a miliardárov, ktorým sa čisté imanie podľa údajov UBS v poslednom desaťročí viac ako zdvojnásobilo.



Daňové raje

Niektorí odborníci tvrdia, že kvôli nedostatočnej transparentnosti daňových rajov došlo ku globálnej finančnej kríze v rokoch 2007 až 2009. Bez ohľadu na kontroverznosť, miesta, ktoré ponúkajú nízke alebo nulové dane a utajenie, zostávajú legálnym spôsobom na správu peňazí. Švajčiarsko, Kajmanie ostrovy, Bermudy, Luxembursko, Írsko a Panama, sú často pre priemerného investora nedosiahnuteľné. Bohatí prevodom finančných prostriedkov prechádzajú na daňové sadzby daného miesta. Toto sa však nedá tak jednoducho urobiť aby bolo všetko legálne. Finančné prostriedky držané v daňovom raji môžu počas recesie poskytnúť určitú ochranu, pretože prinajmenšom nie sú zdaňované a nebudú v rovnakej miere podliehať trhovým silám.









Štátne dlhopisy

Vo všeobecnosti sa dlhopisy a iné nástroje s pevným výnosom považujú za bezpečnejšie ako akcie. Poskytujú istú ochranu, ak dôjde k poklesu trhu. Vládne dlhopisy majú historicky nízku koreláciu s inými triedami aktív, vrátane akcií. To znamená, že ak akciové trhy poklesnú, vládne dlhopisy nemusí klesať v takej miere, alebo nemusia klesať vôbec, čím poskytujú väčšiu stabilitu portfóliu. Vládne dlhopisy majú aj daňovú výhodu. Štát môže zdaniť obligácie z iných štátov a investori v takom prípade platia dane z kapitálových výnosov, ak predajú dlhopis pred splatnosťou za viac, ako zaň zaplatili.







Nehnuteľnosti

Po páde trhu s nehnuteľnosťami na bývanie a následnej recesii sa môžu zdať investície do nehnuteľností na ochranu pred recesiou ako šialený nápad. Bohatí si môžu dovoliť investovať do komerčných nehnuteľností priamo alebo prostredníctvom investičných fondov. Takéto možnosti poskytujú príjem z prenájmu aj v ťažkých časoch. Jedným zo spôsobov, ako investovať do nehnuteľností, je prostredníctvom crowdfundingu, kde sa spája niekoľko investorov s cieľom investovať do komerčných a rezidenčných nehnuteľností. Mnohé z týchto investícií sú k dispozícii iba akreditovaným (bohatým) investorom a môžu poskytovať vysoké výnosy. Aj keď zvyšujú diverzifikáciu, riziká investovania do nehnuteľností naďalej pretrvávajú.







Put opcie (na predaj)

Opcia s právom predaja dáva držiteľovi právo v budúcnosti predať určité aktívum za vopred dohodnutú cenu (v pevne stanovenom časovom rámci).

Držiteľ predajnej opcie predpokladá pokles spotových cien podkladového aktíva v budúcnosti, preto si chce zabezpečiť jeho vyššiu cenu dnes, pomocou opčného kontraktu. Vypisovateľ predajnej opcie predpokladá stabilnú cenu, prípadne nárast ceny podkladového aktíva v budúcnosti, a preto chce profitovať hlavne na získanej opčnej prémii. Ak cena podkladového aktíva skutočne klesne, hodnota opcie sa zvýši a o​​chráni investora pred poklesom hodnoty aktíva. Ak cena neklesne, kupujúci stráca to, čo zaplatil za opciu. Keďže opcie s právom predaja nie sú priame investície, ale derivátové finančné nástroje súvisiace s hodnotou podkladového aktíva, majú výrazne špekulatívny charakter. Nie sú však natoľko rizikové ako shortovanie. Nákup put opcie si vyžaduje ďalšie výdavky. Put opcie sú dostupné aj pre drobných investorov, ale takáto zaisťovacia stratégia je často vhodnejšia pre väčšie portfóliá spravované odborníkmi.







Call opcie (na kúpu)

Predaj call opcií je do istej miery opačnou stratégiou ako kupovanie put opcií. Call opcia poskytuje vlastníkovi právo, nie povinnosť, kúpiť podkladové aktívum za určitú cenu v konkrétnom časovom rámci. Investori, ktorí očakávajú, že cena cenného papiera, napríklad akcie, ktoré vlastnia, klesne, môžu predať call opcie na tieto akcie. Predajcovia call opcií získavajú prémiu (cena, za ktorú tieto opcie predali), čo pomáha vyrovnať prípadné budúce poklesy cien. Ak cena aktíva stúpne nad cenu nákupu, pravdepodobne sa bude musieť predať za túto novú cenu. Ale ak zostane rovnaká alebo klesne, nebude musieť akcie predávať. Kupujúci zaplatí držiteľovi aktíva čiastku za svoje právo vyžiadať od držiteľa toto aktívum za dojednanú cenu.





Dividendové akcie

V prípade recesie sa investori nemusia zbaviť všetkých svojich akcií. Hlavne nie kvalitných, ktoré vyplácajú dividendy. Dividendy môžu slúžiť ako zabezpečenie proti inflácii, najmä v porovnaní s inými nástrojmi s pevným výnosom, pretože spoločnosti, ktoré pravidelne zvyšujú svoje dividendy, v tom budú pravdepodobne pokračovať. Vo všeobecnosti je dobré držať akcie, ktoré sú menej náchylné na recesie a poklesy trhu z dôvodu ich slabšej cyklickej povahy. Spoločnosti, ktoré pôsobia v oblastiach ako potravinárstvo, zdravotníctvo, verejné služby a spotrebný tovar (napríklad mydlo a zubná pasta), majú spravidla stabilnejšie príjmy. Hoci aj tieto akcie môžu s trhom klesať, v čase recesie majú tendenciu trh prekonávať (a často trpia podvýkonom v obdobiach rastu). Defenzívne akcie preto znižujú celkovú volatilitu portfólia.







Zlato

Zlato sa vždy považovalo za bezpečný prístav. Vzácnym kovom boli dokonca kryté meny. Ako fyzické aktívum sa predpokladá, že si vždy na rozdiel od papierových peňazí zachová určitú hodnotu a to aj v zlých časoch. V recesívnom inflačnom prostredí, kde môže fiat mena stratiť svoju hodnotu, môže zlato poslúžiť ako uchovávateľ, ako zabezpečenie proti klesajúcej mene. Držanie zlata poskytuje ochranu aj v prípade politickej neistoty. Existuje niekoľko spôsobov, ako investovať do zlata, od šperkov, zlatých mincí až po zlaté ETF a akcie firiem, ktoré zlato ťažia. Nákup fyzického zlata je jednou z metód ako diverzifikovať portfólio. Niektoré akcie spojené so zlatom vyplácajú dividendy.





Meny

V prípade recesie môže byť držanie meny rizikom. Domáca mena môže stratiť hodnotu, ale aj investície do iných mien alebo do aktív držaných v iných menách (ako sú zahraničné akcie, dlhopisy alebo nehnuteľnosti), môžu byť vystavené výkyvom cudzej meny. Zatiaľ čo niektoré zabezpečovacie nástroje sú k dispozícii všetkým investorom, pre bohatých, ktorí pravdepodobne majú profesionálnych správcov peňazí a portfólia, je ľahšie zaistiť sa proti týmto rizikám nákupom alebo predajom určitých menových hedžových fondov alebo priamym uplatnením takýchto stratégií.





Hedžové fondy

Pre bohatších individuálnych investorov, ktorí si môžu dovoliť vyššie poplatky a riziká hedžových fondov, môže takéto investovanie do fondov pomôcť chrániť sa pred stratami počas recesie. Hedžové fondy investujú do rôznych cenných papierov. Sú menej regulované ako podielové fondy, môžu používať rizikovejšie stratégie (napríklad krátke pozície). Podľa amerického regulátora SEC sú hedžové fondy doménou bohatších a inštitucionálnych investorov. Hedžové fondy majú za úlohu zarábať peniaze bez ohľadu na podmienky na trhu. Zatiaľ čo hedžing je stratégia, ktorá sa snaží znížiť riziko, cieľom väčšiny hedžových fondov je maximalizovať návratnosť investícií často pomocou mnohých vysoko rizikových investičných stratégií (vrátane derivátov, pákových investícií a ďalších). Keďže hedžové fondy sú agresívne spravované a zameriavajú sa na špekulatívne investície, môžu v skutočnosti predstavovať väčšie riziko ako celkový trh. Investície do hedžových fondov môžu byť pre bohatých dobrý spôsob, ako diverzifikovať svoje portfóliá.





Súkromné kapitálové fondy

Na rozdiel od hedžových fondov, ktoré sa usilujú o krátkodobé výnosy, fondy súkromného kapitálu sa pozerajú na investície dlhodobejšie, v horizonte 10 rokov a viac. Tieto fondy, ktoré spravujú súkromné ​​investičné spoločnosti, investujú priamo do spoločností, a to buď nákupom firiem, alebo kontrolného podielu vo verejne obchodovaných spoločnostiach a aktívne im pomáhajú v riadení. Rovnako investujú aj do menšín, rýchlo rastúcich spoločností alebo startupov. Ich cieľom je lepšie využiť potenciál zakúpených spoločností. Ako aj hedžové fondy, aj súkromné ​​kapitálové fondy sú prístupné iba akreditovaným investorom, ako sú penzijné fondy a jednotlivci s vysokými príjmami a veľkým čistým imaním. Tieto fondy často používajú dlh na získanie spoločností, ktoré sú finančne ohrozené. V predchádzajúcej recesii dokázali fondy súkromného kapitálu odolávať, v súčasnosti už väčší investori postupne presúvajú prostriedky do týchto fondov.