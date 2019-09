Dánske dôchodkové fondy plánujú investovať do tzv. zelených aktív

dnes 14:01 -

Dánske dôchodkové fondy plánujú investovať zhruba 47 miliárd eur do tzv. zelených aktív v rámci boja proti zmene klímy. Oznámili to v pondelok pred summitom OSN o klíme v New Yorku.

Plánovanú investíciu prvýkrát zverejnila v nedeľu (22. 9.) dánska premiérka Mette Frederiksenová na tlačovej konferencii v New Yorku pred summitom.

Fondy investujú celkom 350 miliárd dánskych korún (46,87 miliardy eur) do energetickej infraštruktúry, zelených akcií a dlhopisov a energeticky efektívnej výstavby do roku 2030, uviedlo vo vyhlásení dánske združenie dôchodkových fondov a poisťovní.

„Podľa našich skúseností investície do udržateľnej energetickej infraštruktúry, napríklad do veterných fariem, pomáhajú jednak nájsť riešenie klimatických problémov a poskytujú tiež dobrú návratnosť,“ uviedol Torben Pedersen, podpredseda združenia dôchodkových fondov a poisťovní v Dánsku.

Environmentálne skupiny tvrdia, že klimatický summit v New Yorku prichádza v rozhodujúcom čase, pretože extrémne poveternostné udalosti a stúpajúce teploty ovplyvňujú viac ľudí vo viacerých častiach sveta.