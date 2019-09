Volkaswagen Slovakia chce do roku 2025 znížiť zaťaženie životného prostredia o 45 %

dnes 14:31 -

BRATISLAVA 20. septembra (SITA) – Bratislavská automobilka Volkswagen Slovakia chce vo svojom závode do roku 2025 znížiť zaťaženie životného prostredia o 45 %. V piatok o tom počas diskusie o životnom prostredí informovali zástupcovia spoločnosti. "Cieľom je znížiť zaťaženie životného prostredia až o 45 % na jedno vyrobené vozidlo v porovnaní s referenčným rokom 2010. To znamená o 45 % menej spotrebovanej energie a vody a o 45 % menej vyprodukovaných odpadov končiacich na skládke, emisií CO2 a prchavých organických zlúčenín," objasnila automobilka. Celý koncern má pritom do budúcnosti ešte ambicióznejšie ciele. Do roku 2050 chce zaťaženie priblížiť k nulovým hodnotám.

Spoločnosti sa podarilo splniť cieľ zníženia zaťaženia životného prostredia na jedno vyrobené vozidlo do roku 2018 o 25 % oproti roku 2010. V oblasti energií nasadzuje Volkswagen Slovakia úsporné opatrenia a technológie, ktoré znižujú energetickú náročnosť výroby a náklady. Automobilka zároveň odoberá elektrinu pochádzajúcu výlučne z obnoviteľných zdrojov. V rámci firemnej mobility sa sústreďuje na ekologické a udržateľné riešenia a do vozového parku postupne zapája automobily s pohonom na stlačený zemný plyn.

Spoločnosť Volkswagen Slovakia vznikla v roku 1991, v súčasnosti ju tvoria závody v Bratislave, Martine a Stupave. Bratislavský závod Volkswagen Slovakia je jediným automobilovým závodom na svete, ktorý produkuje vozidlá piatich značiek pod jednou strechou. Vyrába exkluzívne Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, ŠKODA Citigo a SEAT Mii. Viac ako 99 % produkcie smeruje na vývoz do 158 krajín sveta. V bratislavskom závode sa vyrábajú tiež prevodovky, v Martine komponenty pre prevodovky a v Stupave nástroje pre výrobu vozidiel. V minulom roku automobilka vyrobila 408 208 vozidiel. Jej obrat dosiahol 10,4 mld. eur a zisk pred zdanením 301 mil. eur. Od svojho vzniku investoval Volkswagen na Slovensku vyše 4,5 mld. eur.