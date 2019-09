dnes 12:01 -

Vyjadrenie: J. Kiššová: L. Kamenický sa nekorektne a nepoctivo vyhovára Bratislava 20. septembra (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický sa nekorektne a nepoctivo vyhovára na krízu, keď priznáva zlyhanie v plnení svojho hlavného ekonomického cieľa –vyrovnaného rozpočtu. Vo svojom stanovisku to uviedla strana Sloboda a Solidarita (SaS).

"Už dlhodobo sme upozorňovali na to, že plánovaný vyrovnaný rozpočet je nereálny. Podľa odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) sa znížený ekonomický rast podieľa len sumou 100 miliónov eur z celkovej rozpočtovej diery 1 138 miliónov eur. To je len 8 % tohto manka. Postoj bezohľadného míňania sa však dá vidieť aj na raste spotreby vlády. Tá rastie rýchlejšie ako rast HDP - a to o 3,1 %," priblížil europoslanec za SaS a tímlíder strany pre verejné financie Eugen Jurzyca.

Podľa liberálov sme svedkami, ako nezodpovedne sa správa vláda Petra Pellegriniho. „Na jednej strane sa zdá, že má Robert Fico stále moc, pokiaľ ide o vytváranie predvolebných marketingových balíčkov s cieľom kúpiť voličov peniazmi, ktoré si oni sami zaplatia v budúcnosti aj s úrokmi. Na druhej strane však vidíme, že pri strážení verejných financií pôsobí Fico úplne bezmocne. Dôkazom sú slová s nulovou politickou váhou ministra Kamenického, ktorý sa snaží ubrániť schválený rozpočet cez výzvy svojim kolegom vo vláde,“ povedala podpredsedníčka SaS a predsedníčka hospodárskeho výboru Jana Kiššová.

SaS opätovne vyzýva vládu, aby sa zdržala akýchkoľvek krokov, ktoré by zhoršovali podnikateľské prostredie alebo zaťažovali rozpočet. "Presne takto však konajú populistickí politici, ktorým na Slovensku nezáleží a ktorých treba v najbližších voľbách vymeniť," uzavreli liberáli.

TASR o tom v piatok informovala poslankyňa NR SR Jana Kiššová.