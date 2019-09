Svetelná show a živé vystúpenia: Rozprúdenie nočného života podporí rast ekonomiky

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 0:26 -

Čína s programom začala koncom augusta, zadefinovala 20 spôsobov, ako zvýšiť spotrebu obyvateľstva. K tomuto kroku sa krajina odhodlala v čase, keď tempo rastu druhej najväčšej ekonomiky sveta spomaľuje. Aktuálne údaje len potvrdili obavy z pochmúrneho hospodárskeho výhľadu. Najmä maloobchodný predaj vzrástol v auguste na neuspokojivých 7,5 %, pričom analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali oživenie na 7,9 %.

Vyššia návštevnosť nákupných centier patrí medzi spôsoby, ako sa firmy prispôsobujú nočnej ekonomike. A to nielen predĺžením otváracích hodín. "Trendom nových nákupných centier je mať v prízemí priestor na predaj potravín a nápojov s prístupom na vonkajší priestor," uviedla Ellen Wei, vedúca maloobchodného predaja spoločnosti JLL China. Uviedla, že centrá tiež pridávajú živé vystúpenia skupín, otvárajú pivovarnícke reštaurácie, zabezpečujú zábavu ako escape room, divadelné predstavenia a haly s možnosťou elektronických športov. Najväčiša návštevnosť a teda aj príjmy z týchto aktivít sú vo večerných hodinách alebo neskoro v noci. "Nočná ekonomika zvýšila obchodnú kapacitu týchto komerčných nehnuteľností," uviedla Wei. Poznamenáva, že „maloobchodníci sú radi, že vláda podporuje nočnú ekonomiku.“





V máji jedno z najpopulárnejších nákupných centier hlavného mesta, Hopson One, oznámilo oficiálne otvorenie svojej „nočnej kantíny“. Nákupné centrum uviedlo, že chce „zvýšiť možnosti pre spotrebiteľov mesta, posunúť rýchly rozvoj „nočnej ekonomiky mesta“ a „reaguje tým na vládou navrhnuté aktivity v Pekingu“, uvádza CNBC. Obchodný dom má takmer 20 000 metrov štvorcových podzemných priestorov pre nákup potravín a nápojov, ktoré sú vybudované tak, aby vyzerali ako úzke uličky starého mesta. Pod hlavičkou „neskoro v noci“ chce centrum priniesť množstvo podujatí, vrátane pouličného tanca, DJ-setov, či interaktívnych aktivít. Krytý priestor je otvorený až do polnoci, zatiaľ čo zvyšok obchodného centra sa uzatvára v obvyklom čase okolo desiatej večer, alebo skôr.





Maloobchodníci nie sú jediní, ktorí predlžujú prevádzkové hodiny. Dokonca aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú ochotní potiahnuť dlhšie. Jedna nemocnica na východnom predmestí Pekingu oznámila v auguste, že bude mať ordinačné hodiny v pracovné dni do 22:30. V posledných rokoch už niektoré nemocnice experimentovali s nočnými ordinačnými hodinami. „S rastúcou popularitou nočného života je„ nočná ekonomika v mnohých veľkých mestách v plnom prúde,„ nočná zdravotná starostlivosť “by nemala zaostávať,“ uviedli čínske štátne médiá.







Cestovný ruch je ďalšou oblasťou, ktorú sa úrady snažia využiť. Niektoré mestá neváhajú minúť milióny juanov na svetelné predstavenia alebo iné turisticky príťažlivé atrakcie. „V rámci podpory nočnej ekonomiky a inteligentných miest sa upravujú miestne plány osvetlenia. Mnoho lokalít plánuje na to minúť viac ako 100 miliónov juanov (asi 12,7 milióna eur). V mestskom skrášľovaní, ktoré pomáha zvyšovať nočné výdavky, sa s využitím LED technológie vytvára nový priestor pre rast,“ uviedla čínska výskumná skupina Gaogong. Medzi ďalšie čínske mestá, ktoré v posledných rokoch míňajú svetelné šou, patria Čching-tao, Yantai a Chang-čou.







Čína je však stále poriadne vzdialená od toho, aby mohla podporovať taký živý nočný život, aký je v iných veľkých mestách, napríklad v New Yorku alebo Londýne. PO svete je viac veľkých miest, kde je „nočná ekonomika veľmi dôležitým odrazom životaschopnosti ekonomiky,“ uviedol Qin Gang, z think tanku Centrum pre Čínu. Poukázal na to, že nočné výdavky sú primárne poháňané show na Broadwayi, ale aj inými kultúrnymi aktivitami na týchto miestach. V Pekingu však nie je dostatok takýchto aktivít, čo vytvára príležitosti na rozvoj kultúry, zábavy a umeleckej scény.







Otvorenie nočných kantín vo vnútorných priestoroch prevádzok je v rozpore s tým, že v Pekingu nejestvujú nočné trhy pod holým nebom. V posledných rokoch hlavné mesto zakazovalo v starých častiach mesta stánky pouličným predajcom potravín, považovalo to za nehygienické. „Predajcovia pouličných potravín boli vždy súčasťou živého nočného života. ... Je to určitý dryuh pohostinnosti, určité potešenie zo života,“ povedal Kolleen Guy, docent histórie na Duke Kunshan University v Šanghaji. Pouličná konzumácia jedla zároveň vytvára prostredie, v ktorom sa ľudia môžu v noci prelínať spôsobom, ktorý by inak nemali. „Pre režim je to strašidelné miesto, pretože nie je kontrolované a ľudia tu môžu hovoriť. Posunutím smerom dovnútra sa maximalizuje kontrola. Máte pod kontrolou, kto vstúpi a vyjde.“





To, že Číňania majú záujem v noci konzumovať, dokazujú aj čísla jednej z popredných spoločností na rozvoz jedla. Firma Meituan Dianping, zverejnila, že za prvých šesť mesiacov v roku, objednávky zadané v Šanghaji medzi 21:00 hodinou a piatou hodinou ráno, vzrástli o 127 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Dve hodiny, od 21:00. do 23:00, tvorili takmer dve tretiny objednávok. Iné mestá zaznamenali v prvej polovici roka viac ako 40 % nárast nočných objednávok.

Ďalšou výzvou je, že nákupné centrá, ktoré chcú využiť vládnu podporu nočnej ekonomiky, musia zvýšiť svoju počiatočnú investíciu bez záruky návratnosti. „Maloobchodníci musia znášať dodatočné náklady, ktoré vznikajú počas predĺžených prevádzkových hodín, čo nemusí nevyhnutne znamenať rovnaký pomer príjmov v porovnaní s bežnými prevádzkovými hodinami, pretože nočná prevádzka je viac rozptýlená,“ zdôraznil Wei z JLL.







Rovnako aj obmedzená verejná doprava predstavuje výzvu pre rozvoj nočnej ekonomiky. Podobne ako v mnohých iných ázijských mestách, pekinské metro prestáva premávať o polnoci. "Navrhujem, aby Peking, rovnako ako New York, otvoril jednu alebo niekoľko 24-hodinových liniek metra," povedal Qin. „New York je 24-hodinové mesto, je to„ bezsenné mesto“, myslím si, že by takým mal byť aj Peking.“