Každé štvrté vozidlo registrované na Slovensku má stočené kilometre

Každé štvrté vozidlo registrované na Slovensku má podľa údajov Technickej služby kontroly originality stočené kilometre. V Nemecku alebo v Českej republike je to približne každé tretie auto. Ak si pritom zákazník chce overiť stav najazdených kilometrov, mal by od predávajúceho požadovať výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel alebo tzv. ODO-Pass. Od 20. mája minulého roka sa totiž do registra zaznamenáva história najazdených kilometrov. Ako upozornil Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality, uvedený register je pritom v rámci Slovenska jediný oficiálny.

„Spotrebitelia by mali byť pri hľadaní si údajov o stavoch odometrov cez rôzne overovacie spoločnosti maximálne opatrní. Poskytovať ODO-Pass sú oprávnené len pracoviská kontroly originality a poskytovatelia ODO-Passov, medzi ktoré overovacie webové portály nepatria," konštatuje Strelec. Pomocou identifikačného čísla vozidla VIN si spotrebiteľ na webe Registra prevádzkových záznamov vozidiel overí, či bol k autu vydaný ODO-Pass. Ak áno, od predávajúceho môže žiadať tri údaje potrebné na zobrazenie pasu, a to číslo, dátum posledného záznamu a posledný stav kilometrov. Ak ODO-Pass vydaný nebol, mal by spotrebiteľ požadovať jeho predloženie.

Do registra, ktorý zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, zasiela informácie vyše 950 štátnych aj súkromných subjektov z automobilového odvetvia. „Viac ako ročné zaznamenávanie údajov do registra poskytuje podrobnejší prehľad o najazdených kilometroch a eliminuje neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra,“ myslí si Strelec. Konkrétne pri dovozoch vozidiel z Holandska sa podľa neho doteraz podarilo znížiť počet manipulácií z pôvodných 42,6 % na 5,42 %.