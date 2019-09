Súhrn neschválených návrhov zákonov z 19. septembra

dnes 11:46 -

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) neuspela s návrhmi troch noviel zákonov o diaľničnej známke, prevádzke vozidiel v cestnej premávke a cestnej premávke. Národná rada SR pri hlasovaní vo štvrtok dopoludnia neposunula tieto návrhy do druhého čítania.

Zámerom novely zákona o diaľničnej známke na návrh poslancov za liberálov bolo odstránenie nespravodlivosti pri zakúpení ročnej známky v priebehu roka, kedy jej platnosť je výrazne menej ako jeden rok, nakoľko jej platnosť je len do januára nasledujúceho roka. "Touto jednoduchou zmenou sa dosiahne, že ak si motorista zakúpi diaľničnú známku na 365 dní, táto mu bude platiť skutočne jeden celý rok a nie len jeho časť, ako je tomu v súčasnosti," uviedli predkladatelia. Navrhovali tiež vysporiadať sa aj s prestupnými rokmi tým spôsobom, že platnosť diaľničnej známky by bola primárne nastavená na 365 dní, pričom v prestupných rokoch je to 366 dní.

Navrhnutá novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke mala zrušiť povinnosť lepiť kontrolnú nálepku na čelné sklá, a to ako pre dôkaz o vykonaní technickej kontroly aj emisnej kontroly motorového vozidla. Lepenie nálepiek na čelné sklo považuje SaS v súčasnosti za úplne zbytočné, nakoľko pri kontrole v rámci prevádzky motorového vozidla môže polícia zistiť, či sa vozidlo podrobilo technickej kontrole a emisnej kontrole podľa osvedčení, ktoré by vodič motorového vozidla mal mať pri sebe. "Rovnako tak je zavedený informačný systém, na základe ktorého vedia štátne orgány pokutovať tých, ktorí nepodrobia svoje vozidlo technickej a emisnej kontrole. Okrem toho držiteľ motorového vozidla je povinný za tieto nálepky zaplatiť v rámci výkonu kontroly na staniciach technických a emisných kontrol," zdôvodnili návrh poslanci.

Cieľom návrhu novely zákona o cestnej premávke od poslancov za SaS bolo zavedenie možnosti prenositeľnosti tabuľky s evidenčným číslom vozidla (EČV, tzv. ŠPZ-ky) zo starého motorového vozidla toho istého majiteľa na jeho nové motorové vozidlo. Pôvodnú tabuľku by pritom bolo možné použiť bez ohľadu na to, či má v danom okrese naďalej trvalý pobyt. "Kúpou tabuľky s EČV pri prvej registrácii vozidla sa kupujúci stáva tak jej držiteľom a môže ju opätovne použiť pri ďalších registráciách vozidiel. Viazanosť EČV na okres trvalého pobytu vlastníka vozidla sa vypúšťa úplne," navrhovali poslanci. Navrhnutá zmena by podľa liberálov ušetrila značné finančné prostriedky štátu (náklady na nákup nových EČV) a jednotlivcom - vlastníkom motorových vozidiel v situácii, kedy majiteľ predá staré motorové vozidlo a kúpi nové.