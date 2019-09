Slováci sa naďalej zadlžujú, oproti úsporám máme najvyššie dlhy v regióne

Zdroj: Allianz

Foto: getty images

dnes 11:20 -

Podľa štúdie Allianz Global Wealth Report 2019 finančný majetok domácností vo vyspelých aj v rozvíjajúcich sa krajinách po prvýkrát klesol, čo sa nestalo ani na vrchole finančnej krízy v roku 2008. Príčiny sú viaceré: rastúci obchodný konflikt medzi USA a Čínou, nekonečná „Brexit sága”, stúpajúce geopolitické napätie, aj sprísňovanie menovej politiky a s tým spojená reakcia akciových trhov, keď ceny akcií minulý rok poklesli o 12 %. „Rastúca neistota si vyberá svoju daň. Rozklad globálneho hospodárskeho poriadku založeného na pravidlách škodí rastu bohatstva. Čísla rastu aktív jasne potvrdzujú, že obchod nie je hra s nulovým súčtom. Buď sú všetky na víťaznej strane, tak ako v minulosti, alebo na strane porazeného, ako sa to stalo minulý rok. Agresívny protekcionizmus nepozná víťazov,“ uviedol Michael Heise, hlavný ekonóm Allianz.

Slováci sú v zadlžovaní rekordérmi

Problémom Slovákov ostáva aj naďalej vysoká zadlženosť, ktorá je v ostrom kontraste s vývojom vo zvyšných 11-tich krajinách regiónu, ktoré od čias finančnej krízy svoje dlhy znížili. Slovensko je navyše jediná krajina v regióne, kde dlhy domácností prevyšujú úspory, a to o vyše tisícku. Dlh priemerného Slováka je 7437 eur, pričom priemer v regióne je 4868 eur.

V úsporách nás susedia predbehli

S priemernou výškou úspor na úrovni 6255 eur ďaleko zaostávame za susedmi aj za priemerom regiónu, ktorý tvorí 11337 eur. Napríklad Poliaci majú nasporené v priemere 8081 eur na hlavu, Maďari 14813 eur a Česi až 16785 eur. Predbehli nás aj Bulhari s úsporami vo výške 8033 eur. V rámci 53 sledovaných krajín sveta je Slovensko s výškou úspor až na 40. mieste. Na vrchole rebríčka úspor za rok 2018 kraľuje USA (184 411 eur), Švajčiarsko (173 838 eur) a Singapur (100 370 eur). Finančný majetok slovenských domácností minulý rok stúpol o 5,5 percenta, no opäť najmä vďaka vkladom v bankách. Poistenie a penzie, ktoré po dvojciferných nárastoch v rokoch 2016 a 2017 stúpli minulý rok len o 3,6 percenta.

Východnú Európu straší demografická cunami

Hoci finančný majetok domácností východnej Európy sa v roku 2018 zvýšil o 8 %, bolo to najmä vďaka rastu v tretích krajinách ako Turecko a Rusko. Prekvapivo stabilné správanie sa sporenia je v tomto regióne evidentné. Podiel vkladov v bankách východoeurópskych domácností sa za posledné dve desaťročia takmer nezmenil a tvorí približne 55 %. Investície do cenných papierov dokonca klesli. Rovnako podiel poistenia a dôchodkov klesá už od roku 2010 a predstavuje len tretinu globálnej úrovne. „Je to paradoxné sporiace správanie. Východoeurópske krajiny rapídne starnú a mnoho ľudí si preto sporí na dôchodok. Zdá sa však, že nie spôsobom, ktorý by im v starobe poskytol najlepšiu ochranu, ako napríklad životné poistenie či dôchodok. V tejto oblasti by mohli pomôcť digitálne riešenia. Východná Európa sa totiž musí pripraviť na demografickú cunami,“ hovorí Michaela Grimm, spoluautorka štúdie.