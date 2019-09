Finančná nezávislosť: Skutočnosť či chiméra?

Zdroj: Calibrating Capital

Foto: getty images

dnes 10:50 -

Ako investor sa niekoľko rokov snažíte budovať si bohatstvo a mať čo najväčšie úspory. Následne príde vzhľadom k cyklickej povahe ekonomiky a finančných trhov jedna krátka kríza spojená s prepadom na trhoch a všetko je fuč. A nemusí to byť len pád na akciovom trhu, ale aj ekonomika v recesii, či strata zamestnania, krach banky, hyperinflácia, choroba, smrť a tak ďalej. Jednoducho neexistujú bezpečné bezrizikové investície, ktoré by neohrozovala inflácia. Aj dôkladne diverzifikované portfólio môže zaznamenať hlbokú stratu. K tomu všetkému nemusí dôjsť, ale môže. A všetky tieto udalosti môžu mať negatívny vplyv na vytúženú finančnú nezávislosť.

Pri ppánovaní finančnej nezávislosti, ktorá zabezpečí príjem bez práce, počítate s určitou sumou. Tá je pre každého iná. "V definovaní toho, koľko je pre jednotlivca dosť, merané súčasným i budúcim príjmom a čistým imaním, je obrovská hodnota. Je pravdepodobné, že mnohí z nás sa k tejto sume nakoniec dostanú a dosiahnu uspokojenie," píše Jeremy Walter, zakladateľ poradenskej spoločnosti Fident Financial.



Keď už niekto finančnú nezávislosť dosiahne, môže nadobudnúť pocit, že je dobojované. Avšak ani tie najlepšie odhady a prepočty nedokážu zabezpečiť finančnú nezávislosť navždy. Preto ak uvažujete o finančnej nezávislosti, mali by ste si uvedomiť, že to nie je len o jej dosiahnutí, ale aj o udržaní. "Terminológia, ktorú poradcovia používajú na opis prosperity, môže pôsobiť na ľudí veľmi silno. Pritom ide o termín pomerne chúlostivý, možno dokonca klamný," uzatvára Walter.