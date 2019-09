Spoločnosti Mobis Slovakia vlani vzrástli tržby o 4 % na 1,48 mld. eur

dnes 14:46 -

Jeden z najväčších dodávateľov pre automobilový priemysel, spoločnosť Mobis Slovakia, s.r.o., zvýšil v minulom roku svoje tržby o 4 % na 1,48 mld. eur. Čistý zisk po zdanení sa vyšplhal na takmer 45,4 mil. eur a medziročne stúpol o 6 %. Ako ďalej vyplýva zo zverejnených údajov, firma v roku 2018 preinvestovala 6,65 mil. eur, z toho vyše 5,7 mil. eur išlo na na nákup nových strojov a zariadení. V závode pritom pracovalo 2 181 kmeňových zamestnancov.

V uplynulom roku bol plán výroby kľúčového odberateľa Kia Motors Slovakia nastavený na 328 tis. automobilov, no celkovo sa vyrobili a predali moduly až do 332 952 vozidiel. Oproti roku 2017 je to o približne 2 000 kusov menej. Plastová výroba a výroba brzdových systémov smerovala nielen pre vlastný závod ale aj pre sesterský závod Mobis Automotive Czech, ktorý je dodávateľom Hyudai Motor Manufacturing Czech. "Tento závod vyrobil 335 231 automobilov, a teda spoločnosť vyrobila plastové výrobky pre viac ako 668 183 automobilov," informovala firma. Produkcia brzdových systémov sa ustálila na počte 3,14 mil. kusov.

Pre aktuálny rok má Mobis Slovakia stanovený plán výroby na 338 tis. kusov automobilov pre Kia Motors Slovania a 330 tis. kusov plastových a brzdových dielov pre Mobis Automotive Czech. Plán predaja náhradných dielov je určený na 112 mil. eur. Spoločnosť plánuje v roku 2019 preinvestovať 6,41 mil. eur.

Spoločnosť Mobis Slovakia, s.r.o. vznikla v roku 2004 ako dcéra nadnárodnej kórejskej firmy Hyundai Mobis Co., Ltd., pôsobiacej v automobilovom priemysle od roku 1977. Spoločne s Kia Motors Slovakia sídli v Gbeľanoch a zameriava sa hlavne na výrobu a predaj častí automobilov, automobilových komponentov a náhradných dielov.