Záporné sadzby môžu v Európe spôsobiť krach bánk

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 12:20 -

Európske banky už roky bojujú s prostredím trvalo nízkych úrokových sadzieb. Majú dopad na zisky, pretože znižujú maržu bankám.

"Myslím si, že existujú veľké otázky týkajúce sa ziskovosti bankového sektora," uviedol hlavný ekonóm The Economist Intelligence Unit Simon Baptist.

ECB v piatok znížila svoju hlavnú úrokovú sadzbu z vkladov o 10 bázických bodov na -0,5 % , čo je historické minimum. Ide o úrokovú sadzbu, ktorú veritelia dostávajú za uloženie peňazí v centrálnej banke. To v podstate znamená, že centrálna banka zvýšila sumu, ktorú účtuje veriteľom za prebytočnú hotovosť, ktorú drží u nej na jednu noc. Sadzby v eurozóne sa prvýkrát dostali na nulu v roku 2012 a v roku 2014 sa zmenili na záporné.



"Ak úrokové sadzby zostanú pod nulou, banky určite nebudú schopné generovať zisk, ak budú fungovať tak, ako dnes, aj o 10 rokov. Musí nastať buď konsolidácia... možno niektoré banky skončia, alebo nejaké skutočne radikálne zmeny v obchodných modeloch," uviedol Baptist pre CNBC.

Aby sa zmiernil tlak na marže veriteľov, centrálna banka tiež oznámila dvojstupňový systém sadzieb. Prezident ECB Mario Draghi uviedol, že „časť držby nadbytočnej likvidity bánk bude oslobodená od zápornej sadzby depozitných operácií“. Baptist to okomentoval tým, že ide o „pokus“ pomôcť, ale určito to banky nezachráni. "Stále budú trpieť kvôli strate úrokovej marže," uviedol.

Na otázku, či by veľké finančné inštitúcie, ako je Deutsche Bank, mohli v tomto prostredí zlyhať, Baptist povedal, že existuje „určité riziko“, čo by mohlo viesť k „pravdepodobnému scenáru“ recesie.

"Ak sa niekedy stretnete s nejakým problémom, napríklad s kolapsom veľkej banky, z monetárneho hľadiska nemáte veľa priestoru, aby ste to moli napraviť. Musíte len absorbovať dopady. Je neuveriteľne frustrujúce, že najmä Nemci nerobia to, čo dokážu, aby to bolo celkom bezbolestné,“ uzavrel Baptist.