Slovenská spoločnosť Nafta začala na Ukrajine hľadať nové ložiská plynu

dnes 11:31 -

V rámci licencie Užhorod Nafta s Cub Energy zrealizovali 3D seizmický prieskum na ploche 118 štvorcových kilometrov. Výsledkom bola identifikácia niekoľkých perspektívnych lokalít. "Spoluprácu so spoločnosťou Cub Energy Inc. považujeme za úspešný začiatok našich zahraničných aktivít. Oceňujeme najmä to, že toto partnerstvo dalo príležitosť ukázať naše rozsiahle skúsenosti z oblastí ako geológia, ložiskové inžinierstvo a vŕtanie," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Nafta Martin Bartošovič.



Spoločnosť Cub Energy Inc. získala 20-ročnú ťažobnú licenciu Užhorod s rozlohou približne 300 štvorcových kilometrov v marci 2016. Nafta prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Nafta International B.V., vstúpila na ukrajinský trh po získaní 50 % v licencii Užhorod o tri mesiace neskôr. Užhorodská licencia je geologickým pokračovaním už preskúmaných oblastí na východe Slovenska a kopíruje trend objavených ložísk na Slovensku.



Akciová spoločnosť Nafta je šiestym najväčším prevádzkovateľom zásobníkov plynu v Európe a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v krajinách strednej Európy a v súčasnosti je prítomná okrem Slovenska a Ukrajiny aj v Českej republike, Nemecku a Rakúsku.