Pri akej cene ropy prepukne panika na troch?

Zdroj: MarketWatch;patria

Foto: getty images

dnes 11:44 -

Koľko by musela stáť ropa, aby globálnej ekonomike hrozilo skĺznutiu do recesie? Podstatne viac než na akú úroveň sa v šokovej reakcii vyšplhala americká ľahká ropa WTI. Pritom trh s ropou svoju reakciu už koriguje. WTI klesala na 60 dolárov za barel po správe Reuters, že saudská produkcia ropy sa vráti na normálnu úroveň skôr, než sa predpokladalo.

"110 dolárov za barel. To by pravdepodobne stiahlo globálnu ekonomiku do recesie," domnieva sa Steven Kopits z poradenskej Princeton Energy Advisors.



V roku 2008, kedy vrcholila finančná kríza, sa ropa vyšplhala až na 158 USD, prepočítané na tohtoročné doláre. A po očistení o infláciu sú ceny po útokoch na saudskú infraštruktúru zhruba polovičné ako v roku 1980, začiatkom roka 2008 alebo až v roku 2014, pripomína server MarketWatch.



Podľa analytikov bola trhová reakcia po útokoch dronov prehnaná. Mnoho investorov totiž interpretujú nedávne udalosti rovnakou optikou ako pred rokmi, keď boli vyššie ceny ropy skutočne predzvesťou klesajúceho trendu na trhoch s akciami. Počas posledných desiatich rokov bol ale vzťah medzi cenou ropy a akciovým trhom presne opačný. Ukazuje to aj nasledujúci graf, ktorý zobrazuje korelačný koeficient vzťahu medzi akciami a ropou. Ak obe aktíva kráčali ruka v ruke, koeficient ukazoval kladných 1,0. Záporné hodnoty nadobúda vždy, keď akcie rastú a ropa klesá a naopak. Na obrat vo vzťahu medzi nimi už pred troma rokmi upozornil niekdajší šéf americkej centrálnej banky Fed Ben Bernanke.



Za ostatných desať rokov, kedy bola korelácia akcie-ropa pozitívna, sa priemerná cena ropy pohybovala nad 70 USD za barel. O dôvodoch, prečo sa trh správa inak, keď je cena ropy nad alebo pod touto hranicou, možno len špekulovať. Možným vysvetlením by podľa MarketWatch mohla byť väčšia energetická sebestačnosť Spojených štátov. Sú mesiace, kedy je najväčšia svetová ekonomika čistým vývozcom a drahšia ropa by pre ne bola v takom prípade pozitívnou správou.

Saudská Arábia podľa svojho ministra energetiky obnovila 50 percent produkcie ropy, ktorá bola zastavená po sobotňajších útokoch na ropné zariadenia v krajine. Minister princ Abdalazíz bin Salmán tiež povedal, že saudskoarabský trh s ropou bude plne funkčný do konca septembra. "Nevieme zatiaľ, kto stál za útokmi na Aramco a čo bolo ich cieľom," povedal na tlačovej konferencii. Uviedol, že kráľovstvo bude musieť podniknúť prísne opatrenia, aby zabránilo ďalším podobným incidentom.

Útoky spôsobili zhruba polovičný pokles ťažby v Saudskej Arábii, ktorá je najväčším svetovým vývozcom ropy. Krajina je zároveň takzvaným dodávateľom poslednej inštancie, na ktorého sa spoliehalo v čase nečakaného výpadku dodávok inde.