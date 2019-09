Začalo sa zasadnutie Fedu, očakáva sa ďalšie zníženie úrokových sadzieb

dnes 18:46 -

Vedenie americkej centrálnej banky (Fed) otvorilo v utorok dvojdňové zasadnutie, od ktorého si mnohí investori sľubujú zníženie úrokových sadzieb, druhé tento rok.

Prezident Fedu Jerome Powell mal v minulých týždňoch niekoľko prejavov, ktoré signalizovali, že centrálna banka by mohla pristúpiť k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb. Ako uviedol, Fed pozorne sleduje pokračujúce napätie v medzinárodnom obchode a v prípade potreby je pripravený zasiahnuť s cieľom udržať rast americkej ekonomiky na súčasnej úrovni.

Fed tento rok už úrokové sadzby znížil. Urobil tak v júli, pričom hlavnú úrokovú sadzbu stlačil o štvrť percentuálneho bodu do rozpätia 2 % až 2,25 %. Bolo to prvé zníženie sadzieb od krízy v roku 2008, pričom nasledovalo po štyroch zvýšeniach úrokov v minulom roku.

Nové ekonomické údaje však poukázali na priaznivý vývoj v ekonomike, najmä na rast spotrebiteľských výdavkov. Niektorí preto začali tvrdiť, že obavy o vývoj americkej ekonomiky môžu byť prehnané a so sadzbami by sa hýbať nemuselo.

Navyše, mnohí ekonómovia pôvodne očakávali ďalšie zníženie sadzieb v decembri, teraz však počet tých, ktorí počítali s dlhším cyklom znižovania úrokov, výrazne klesol.

Podržanie úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni by však rozčúlilo amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý čoraz častejšie útočí na šéfa Fedu Powella za "nedostatočné stimulovanie ekonomiky". Minulý týždeň Trump vyhlásil, že americká centrálna banka by mala úrokové sadzby znížiť na nulu, prípadne do záporného pásma a umožniť tak refinancovať dlh pri nižších nákladoch. Powella a ostatných členov vo vedení Fedu vtedy nazval "hlupákmi," čo bol zatiaľ najostrejší prejav Trumpa voči vedeniu centrálnej banky.