Pálenice v TSK vypálili v minulej sezóne 1,6 milióna litrov čistého alkoholu

Vo výrobnom období 2018/2019 vypálili v 58 pestovateľských páleniciach v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 1,6 milióna litrov čistého alkoholu (3,2 milióna litrov 50-percentného alkoholu). Je to takmer štvornásobne viac, ako sa v kraji vypálilo v predchádzajúcich dvoch sezónach.

Ako informovala hovorkyňa Colného úradu v Trenčíne Renáta Peťovská, do štátneho rozpočtu putovala spotrebná daň so zníženou sadzbou vo výške 8,6 milióna eur. V sezóne 2017/2018 sa v páleniciach v TSK vypálilo 460.000 litrov čistého alkoholu, spotrebná daň predstavovala 2,5 milióna eur. V sezóne 2016/2017 sa vypálilo 430.000 litrov čistého alkoholu so spotrebnou daňou 2,3 milióna eur.

„Výrobné obdobie v páleniciach sa nezhoduje s kalendárnym rokom. Za výrobné obdobie sa považuje obdobie, ktoré sa začína 1. júla bežného roka a končí 30. júna nasledujúceho roka. V praxi si pestovatelia túto skutočnosť často neuvedomujú, a potom môže nastať situácia, že im hrozí pokuta a doplatenie spotrebnej dane za prekročenie stanoveného limitu určeného na uplatnenie zníženej sadzby dane,“ pripomenula Peťovská.

V jednom výrobnom období si podľa nej jedna osoba na svoju osobnú spotrebu a na jej domácnosť môže dať vyrobiť 43 litrov čistého alkoholu (86 litrov 50-percentného alkoholu) so zvýhodnenou sadzbou 540 eur za hektoliter čistého alkoholu, teda 2,70 eura za jeden liter 50-percentného alkoholu. Vyššie množstvo destilátu už podlieha základnej sadzbe spotrebnej dane, ktorá je dvojnásobná v porovnaní so zvýhodnenou sadzbou.

„Aj keď si osoba dá vypáliť kvas v jednom výrobnom období vo viacerých páleniciach, množstvá vypáleného alkoholu sa spočítavajú. Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici, na ktorý sa vzťahuje zvýhodnená sadzba spotrebnej dane, musí byť použitý len na vlastnú spotrebu osoby a jej domácnosti, nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh,“ zdôraznila hovorkyňa.

Fyzické osoby majú od 1. januára tohto roka možnosť vypáliť si kvas aj súkromne. Súkromné pálenie kvasu podlieha prísnym zákonným podmienkam a aj v tomto prípade existuje povinnosť z vypáleného liehu podať daňové priznanie a zaplatiť príslušnú spotrebnú daň z liehu. „Colný úrad Trenčín eviduje aktuálne jedného súkromného výrobcu destilátu. Celkovo je na Slovensku evidovaných zatiaľ 11 súkromných výrobcov destilátu,“ uzavrela Peťovská.