Holandsko sa po rokoch úspor chystá uvoľniť svoj rozpočet

dnes 13:31 -

Rozhodnutie o zmiernení fiškálnej disciplíny padlo len týždeň potom, ako prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi vyzval Nemecko a Holandsko, aby zvýšili výdavky s cieľom zabrániť poklesu ekonomiky v eurozóne.



Ale za plánovaným zvýšením výdavkov v Holandsku je skôr domáci než medzinárodný tlak. Stúpajúce náklady na zdravotnú starostlivosť a bývanie, rastúca inflácia a najmä hroziace škrty v dôchodkoch najviac znepokojujú holandských voličov.



Väčšina politikov vrátane parlamentu a prezidenta domácej centrálnej banky Klaasa Knota nesúhlasí s uvoľnenou menovou politikou ECB a obviňuje ju z niektorých problémov v Holandsku.

Podľa augustovej prognózy Úradu pre hospodársku politiku by sa mal rast hrubého domáceho produktu (HDP) Holandska tento rok spomaliť na 1,8 % v roku 2020 na 1,4 %, keďže americká obchodná politika a brexit zasiahli export.



Po rokoch úsporných opatrení, v reakcii na globálnu finančnú krízu (pred vyše dekádou), má holandská vláda v súčasnosti prebytok rozpočtu na úrovni 1,2 % HDP. Jej štátny dlh má tento rok klesnúť na 49,3 % HDP, teda pod hranicu 60 % HDP, ktorú stanovujú rozpočtové pravidlá Európskej únie.

"Neexistuje žiadny dôvod, aby sa štátny dlh znížil na nulu," uviedol v rozhovore pre denník AD minister hospodárstva Eric Wiebes. „Nikdy som neobhajoval názor, že vláda by mala míňať viac peňazí, krajina však potrebuje zásadné investície," dodal.



Začiatkom tohto týždňa unikli do médií informácie o plánoch na investičný fond vo výške 50 miliárd eur. Podrobnosti o tom, kedy a ako by mal vzniknúť - pravdepodobne mimo bežného rozpočtu vo výške približne 300 miliárd eur - neboli zverejnené.