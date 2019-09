Odberateľom elektriny od Magna Energia zrejme zdražie elektrina

dnes 12:46 -

Spotrebiteľom, ktorým dodáva elektrinu alternatívny dodávateľ Magna Energia, pravdepodobne zdražie v budúcom roku elektrina. Spoločnosti už Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) schválil nový cenový návrh. Podľa neho cena takzvanej silovej elektriny, ktorá tvorí niečo vyše 30 % z koncovej ceny elektriny, sa medziročne zvýšila o 24 % na zhruba 60 eur za megawatthodinu. Ide o ceny samotnej elektriny ako komodity, teda bez distribučných a ďalších poplatkov. Tie ešte nie sú známe a ÚRSO by ich malo zverejniť v nasledujúcich mesiacoch. Agentúru SITA o tom informovala samotná spoločnosť Magna Energia.

Dôvodom zdraženia je podľa alternatívneho dodávateľa platné znenie regulačného vzorca. Ten počíta s vývojom cien na energetickej burze v Prahe, pričom rozhodujúcich je prvých šesť mesiacov predchádzajúceho roka. Cena elektriny pre domácnosti v roku 2020 preto bude vychádzať z obdobia medzi 1. januárom až 30. júnom 2019. Pri výpočte koncových cien elektriny pre tento rok sa tak vychádzalo z ceny silovej elektriny na úrovni 40,49 eur za megawatthodinu. Pre budúci rok je to už 51,85 eura za megawatthodinu. „Znamená to, že elektrina na burze zdražela medziročne o 28 %, čo sa zákonite prejavilo aj v sadzbách pre konečných odberateľov,“ vysvetľuje portfólio manažér spoločnosti Magna Energia Martin Semrič.

Domácnosti, ktoré chcú za elektrinu ušetriť, by mali podľa neho zvážiť výber neregulovanej variabilnej tarifikácie. Alternatívny dodávateľ ju ponúka tým odberateľom, ktorí sú vybavení inteligentným elektromerom. „Vďaka nemu je možné spotrebu merať na hodinovej báze a zohľadniť vývoj cien elektriny v rámci jedného dňa. Tá je totiž drahšia v špičke a lacnejšia mimo nej. Ľudia s variabilnou tarifikáciou dokážu k spotrebe elektriny pristupovať racionálnejšie. To nám umožňuje pre nich nakúpiť elektrinu výhodnejšie. V priemere sme im tak boli schopní ponúknuť až o päť percent nižšie ceny, než odberateľom z regulovaného segmentu,“ priblížil Semrič.

Odberateľ, ktorý dokáže svoju spotrebu presunúť do lacnejších hodín, dokáže s variabilnou tarifikáciou ušetriť ešte viac. Napríklad tým, že pračku spustí poobede, či cez víkend a nie počas energetickej špičky. To isté platí aj pre vysávanie, pečenie, či iné na spotrebu náročné úkony. Kým v regulovanom segmente bude stáť jedna megawatthodina podľa cenového návrhu 59,9 eura bez ohľadu na zvolenú tarifu, počas víkendového popoludnia to bude iba 44,3 eura za megawatthodinu. „Takto dokážu odberatelia výrazne ušetriť. Medzi našimi klientmi máme aj takých, ktorí si vďaka variabilnej tarifikácii znížili účty aj o tretinu,“ konštatoval Semrič.

Akciová spoločnosť Magna Energia je tretím najväčším alternatívnym dodávateľom elektriny a plynu na slovenskom trhu. Na slovenskom trhu s elektrinou pôsobí od roku 2007, na trhu s plynom od začiatku roka 2011. Dnes dodáva elektrinu aj plyn vyše päť tisícom domácností a do viac ako 11 tisíc firemných odberných miest.