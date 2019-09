Navýšenie financií nezlepší kvalitu zdravotnej starostlivosti, tvrdí komora lekárov

dnes 14:16 -

Slovenská lekárska komora (SLK) považuje dofinancovanie zdravotníctva za nedostatočné pre zlepšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti ako v ambulantnom sektore, tak aj v nemocniciach. Informovala o tom v utorok vo svojom vyhlásení. "Financovanie treba nastaviť úplne inak, a preto bude veľmi dôležité, aký bude celkový reálny rozpočet pre zdravotníctvo na budúci rok," informovala komora.

Ako uviedla Slovenská lekárska komora, plne podporuje spoločné memorandum predstaviteľov zdravotníckych organizácií – ambulancií, nemocníc, zdravotných poisťovní, združenia ambulantných poskytovateľov a strešnej pacientskej organizácie, ktoré predložili predsedovi parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefanovi Zelníkovi. Žiadajú v ňom bezodkladné dofinancovanie zdravotníctva ešte v tomto roku o 150 miliónov eur. "Napriek podpore memoranda považujeme takéto riešenie finančnej situácie slovenského zdravotníctva za nesystémové," dodala SLK.

Zástupcovia zdravotných poisťovní, poskytovateľov a pacientskych organizácií žiadajú dofinancovať sektor sumou 150 miliónov eur. Vyplýva to z Memoranda k potrebe dofinancovania zdravotníctva, ktoré minulý týždeň odovzdali predsedovi Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefanovi Zelníkovi. „Žiadame Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Vládu SR a Národnú radu SR o bezodkladné dofinancovanie zdravotníctva vo výške 150 miliónov eur za účelom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v roku 2019,“ uvádzajú organizácie v memorande.

Minister financií Ladislav Kamenický chce počkať na údaje, na základe ktorých budú diskutovať, či zdravotníctvo vôbec dofinancovať a v akej výške. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská chce tiež počkať na daňovú prognózu. "Čísla by sme mali mať koncom septembra. Chcem, aby to bolo spravodlivé a adresné,“ konštatovala šéfka rezortu . Ako sa vyjadrila, tiež by ju zaujímalo, na základe čoho prišli organizácie k sume 150 mil. eur.