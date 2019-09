Akciový trh v USA oslabil pre turbulencie na trhu s ropou

dnes 10:31 -

Americký akciový trh v pondelok oslabil. Víkendový útok na závod saudskoarabskej ropnej spoločnosti Saudi Aramco totiž zvýšil obavy z narušenia dodávok ropy v čase, keď výhľad globálnej ekonomiky poškodzuje neistota. Priemyselný index Dow Jones oslabil o 0,5 percenta na 27 076,82 bodu, čím sa skončil jeho rast trvajúci osem dní. Index S&P 500 klesol o 0,3 percenta na 2 997,96 bodu. Išlo o jeho najväčšiu stratu za dva týždne. Technologický Nasdaq si pohoršil o 0,3 percenta na 8 153,54 bodu, ale index menších spoločností Russell 2000 stúpol o 0,4 percenta na 1 584,60 bodu.

Rast cien ropy podporil ťažobné firmy, ale negatívne vplýval na akcie leteckých firiem. Spoločnosť American Airlines Group zlacnela o 7,3 % a prepravca Delta Air Lines klesol o 1,6 percenta. Okrem toho akcie automobilky General Motors oslabili o 4,3 percenta v reakcii na to, že vyše 49 tis. členov odborovej organizácie United Auto Workers vstúpilo do štrajku. Turbulencie v oblasti cien ropy trochu zatienili hlavnú očakávanú udalosť tohto týždňa, a to zasadanie amerického Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý bude rozhodovať o úrokoch. Investori sú presvedčení, že centrálna banka USA zníži krátkodobú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu.

Vývoj na ázijskom akciovom trhu bol v utorok zmiešaný. Čínske indexy klesli po tom, ako agentúra Moodys zhoršila výhľad ratingu Hongkongu. Agentúra uviedla, že politické protesty ukázali slabosť hongkonských inštitúcií. Nepokoje "poškodili jeho príťažlivosť ako obchodného a finančného centra", dodala. Po tom, ako agentúra Moodys zmenila výhľad ratingu Hongkongu na negatívny, čínsky akciový index Shanghai Composite klesol o 1,7 percenta a hongkonský index Hang Seng oslabil o jedno percento. Hlavný japonský index Nikkei 225 sa však zotavil z úvodných strát a prilepšil si o 0,1 percenta na 22 001,32 bodu.