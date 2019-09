Odporcovia kryptomien: 3 dôvody, prečo si od nich nič nesľubujú

Zdroj: wired

Foto: getty images

dnes 9:43 -

Podľa odporcov kryptomien, ide o niečo úplne zbytočné. Používajú ich iba špekulanti, ktorí hľadajú možnosť rýchleho zbohatnutia, ľudia, ktorí nemajú radi vládne meny, a zločinci, ktorí si chcú vymieňať peniaze na čiernom trhu.



Vo svojej bielej knihe z roku 2008, anonymný Satoshi Nakamoto, ktorý údajne vytvoril Bitcoin, napísal. „Navrhli sme systém elektronických transakcií bez spoliehania sa na autoritu.“ Poukazoval na blockchain, systém ktorý stojí za Bitcoinom. Obchádzanie autority je veľkým prísľubom. Bitcoin vylučuje určitých dôveryhodných sprostredkovateľov, ktorí sú iní v iných platobných systémoch. Stále však musíte veriť Bitcoinom a všetkému okolo nich.



Preceňovanie potenciálu

Nové technológie sú vždy označované za niečo revolučné. Ako sa ale časom ukazuje, až tak prevratné často nebývajú. Ich rozširovanie je navyše neraz oveľa pomalšie, než sa v začiatkoch predpovedalo. To všetko sa dá povedať aj o blockchaine, v prípade ktorého sa okrem iného začína prichádzať na to, že podobnú službu dokážu zvládnuť aj staršie, už odskúšané a 100 % spoľahlivé riešenia.

Nedostatočná dôvera

Ľudí, ktorí blockchainu dokonalo rozumejú nie je veľa. Určite to nie sú bežní ľudia "z ulice". A to je problém. Ako totiž niekoho presvedčiť, aby veril tomu, čomu nerozumie?

Anarchistický koncept

Jednou z hlavných výhod blockchainu má byť to, že je decentralizovaný, chýba akákoľvek autorita. Lenže práve to je podľa jeho kritikov aj veľkou slabinou. Napríklad využitie blockchainu vo finančnom svete znamená, že neexistuje nikto, kto by mohol vystupovať v úlohe rozhodcu v prípade reklamovania transakcie či v iných sporných situáciách.