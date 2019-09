Námestník čínskeho ministra financií odcestuje do USA pripraviť rokovania o obchode

dnes 9:46 -

Námestník čínskeho ministra financií odcestuje v stredu do Washingtonu, aby pripravoval rokovania o obchode medzi oboma krajinami. Oznámila to v utorok čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua po tom, ako obe strany pred októbrovými vyjednávaniami urobili zmierlivé gestá. Námestník ministra financií Liao Min povedie delegáciu do Washingtonu, aby "pripravil cestu" pre 13. kolo rokovaní, uviedla agentúra Sin-chua bez ďalších podrobností.

V piatok Peking oznámil, že zruší sankčné clá na americkú sóju, ktorá je hlavným čínskym dovozným artiklom z USA. Tento krok nasledoval po tom, ako prezident USA Donald Trump rozhodol o odložení zvýšenia ciel na časť dovozu z Číny. Vyjednávania medzi Washingtonom a Pekingom sa zastavili v máji pre spor v otázke, ako vynucovať dodržiavanie dohody. Peking hovorí, že americké clá sa musia zrušiť hneď, ako dohoda nadobudne platnosť. Washington však chce časť ciel zachovať, aby sa zaručilo, že Čína bude dohodu dodržiavať.