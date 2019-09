Optimistický pohľad: Zlato v priebehu dvoch rokov dosiahne rekordných 2000 USD

Zdroj: ČTK;Bloomberg;CNBC;Patria

Foto: TASR/AP

dnes 11:44 -

Všeobecne sa očakáva, že americká centrálna banka tento mesiac prikročí k ďalšiemu zníženiu svojich úrokových sadzieb. Nižšie úroky v Spojených štátoch zvyčajne tlačia dole kurz amerického dolára aj výnosy pri dlhopisoch, čo zvyšuje atraktivitu zlata.

V súčasnosti sa cena zlata pohybuje v blízkosti 1500 dolárov za trojskú uncu. Za týždeň zlato zlacnelo o viac ako štyri percentá, a to najmä v dôsledku rastu na akciových trhoch, napísala agentúra Reuters.

Zlato nedávno atakovalo šesťročné maximá, keď centrálne banky v očakávaní pomalšieho hospodárskeho rastu uvoľňovali na pozadí americko-čínskej obchodnej vojny svoju menovú politiku. Spotová cena zlata posilnila od začiatku roka o 16 % a za posledné štyri mesiace sa v raste nezastavila.



Ceny zlata a striebra v pondelok vyskočili o viac ako 1 %, keď investori utiekli do bezpečného prístavu po útoku na ropné zariadenia Saudskej Arábie. Spotové zlato vyskočilo o 1,27 % na 1 507,40 dolárov za uncu, zatiaľ čo americké futures na zlato vzrástli o 0,83 % na 1 512,1 USD. Fond SPDR Gold Trust obchodovaný na burze oslabil o 0,82 % na 140,15 USD.





Analytici Citi ďalej uviedli, že vylepšili svoj základný scenár pre zlato na burze Comex pre štvrtý štvrťrok o 125 USD na 1575 USD za uncu. Odhady pre rok 2020 zdvihli o približne 14 % na 1675 USD.

Optimistický pohľad na zlato má tiež francúzska banka BNP Paribas, ktorá v nadchádzajúcom roku očakáva štyri zníženia amerických sadzieb, vždy o štvrť percentuálneho bodu.

"Všetky centrálne banky sa pokúšajú znížiť úrokové sadzby, pumpujú do systému peniaze," povedal renomovaný investor Mark Mobius pre CNBC. Okrem toho do systému mieri kryptomena, takže nikto podľa neho vlastne nevie, koľko je v ňom peňazí. Investori by podľa neho mali držať 10 % svojich portfólií v zlate a zvyšok investovať do akcií s dividendovým výnosom. To platí obzvlášť pre prípad slabšieho dolára. A Biely dom, s Donaldom Trumpom na čele, silný dolár nechce, pripomína Mobius.

Nielen investori berú zlato ako bezpečný prístav. Zásoby zlata zvyšujú aj niektoré štáty. Ruská centrálna banka sa v posledných niekoľkých rokoch stala najväčším nákupcom zlata, pretože ruský prezident Vladimír Putin chce, aby sa jeho krajina menej spoliehala na dolár, keď vzťahy medzi oboma krajinami zostávajú napäté. Rusku sa držanie zlata v ostatnom čase vyplatilo. Hodnota ruských rezerv za posledný rok stúpla o 42 % na 109,5 miliardy USD a zlato má teraz na celkových rezervách krajiny najväčší podiel od roku 2000. K ďalším najväčším kupcom zlata patrí Čína, Kazachstan a Poľsko.