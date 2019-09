Slovenská komora zubných lekárov podporuje požiadavky Memoranda za dofinancovanie zdravotníctva

dnes 10:31 -

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) podporuje požiadavky uvedené v Memorande za dofinancovanie zdravotníctva za rok 2019. Informuje o tom vo svojom vyhlásení. "SKZL podporuje aj stanovenie sadzby poistného za poistencov štátu v roku 2020 minimálne na úrovni 5 % a stabilizáciu finančných zdrojov do zdravotníctva na ďalšie rozpočtované obdobia," informovala komora.

Prioritou Slovenskej komory zubných lekárov, ktorá združuje 3 882 zubných lekárov na Slovensku, je podľa jej vyjadrenia stanoviť intersektorálne členenie finančných zdrojov pre zubné lekárstvo už pri tvorbe rozpočtu pre zdravotníctvo. "Nastaviť tak, ako napríklad v Českej republike, stabilitu rozpočtovaných finančných zdrojov na obdobie dvoch až troch rokov. Je nemysliteľné, aby sa každoročne opakovalo dofinancovanie zdravotníctva na základe daňovej prognózy na daný rok," dodala SKZL. Ako uviedla komora, spôsobuje to veľkú neistotu až nedôveru v investovaní do moderných diagnostických a terapeutických techník v zubnej praxi, čo v konečnom dôsledku neprinesie pacientovi vyšší efekt a dostupnejšiu zubno-lekársku starostlivosť.

Zástupcovia zdravotných poisťovní, poskytovateľov a pacientskych organizácií žiadajú dofinancovať sektor sumou 150 miliónov eur. Vyplýva to z Memoranda k potrebe dofinancovania zdravotníctva, ktoré minulý týždeň v stredu odovzdali predsedovi Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefanovi Zelníkovi. "Žiadame Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Vládu SR a Národnú radu SR o bezodkladné dofinancovanie zdravotníctva vo výške 150 miliónov eur za účelom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v roku 2019," uvádzajú organizácie v memorande.

"Nemôžem sa opierať o nejaké cifry vycucané z prsta. 150 miliónov eur je obrovská suma peňazí, potrebujeme dostať nejaké dáta, ktoré sme dodnes nedostali. Kým riaditeľ rozpočtu nedostane údaje, na základe ktorých by sme sa mali baviť, či vôbec dofinancovať a v akej výške, nebudem sa k tomu vyjadrovať," uviedol minulý týždeň Ladislav Kamenický.

"Nechcem, aby to bolo na základe pocitov alebo dojmov, počkáme si ešte na daňovú prognózu. Čísla by sme mali mať koncom septembra. Chcem, aby to bolo spravodlivé a adresné," povedala šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská. Ako sa vyjadrila, tiež by ju zaujímalo, na základe čoho prišli organizácie k sume 150 mil. eur.